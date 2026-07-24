Robinhood-topchefs X-konto hacket til at reklamere for falsk memecoin

Vlad Tenevs X-konto blev hacket og brugt til at promovere en falsk "Vladhood"-token, mens Robinhood Chain oplever stor spekulativ interesse.

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Vlad Tenev, administrerende direktør for den amerikanske handelsplatform Robinhood, har fået hacket sin konto på det sociale medie X. Det bekræfter flere internationale medier, heriblandt CryptoNewsZ, The Block og CoinDesk, som alle har dækket hændelsen.

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Hackerne udnyttede adgangen til kontoen til at poste opslag, der promoverede en falsk memecoin ved navn “Vladhood” med tickersymbolet $VLAD. Ifølge CoinDesk hævdede opslaget falskeligt, at tokenet ville blive listet på Robinhoods platform – en påstand, der ikke havde hold i virkeligheden.

Falsk token udgav sig for at være officiel maskot

Ifølge CoinGape udgav bagmændene bag hacket sig for at promovere det, de kaldte den officielle maskot for Robinhood Chain – selskabets egen Ethereum-baserede layer-2-netværk. Det opslag, der blev delt fra Tenevs konto, er siden blevet slettet, skriver Decrypt.

Flere kilder betegner tokenet som svindel. Både The Block og Decrypt bemærker, at forsøget på at udgive sig for en officiel del af Robinhood Chain kommer på et tidspunkt, hvor netværket allerede er præget af en bølge af spekulativ handel i forskellige memecoins.

Robinhood Chain trækker stor spekulativ interesse

Robinhood Chain er et relativt nyt netværk, som ifølge The Block har oplevet en kumulativ handelsvolumen på tværs af decentraliserede børser (DEX) på omkring 9 milliarder dollar. Analysehuset Entropy Advisors vurderer, at størstedelen af denne aktivitet er drevet af højrisiko-memecoins.

CoinGape beskriver netværket som et af de netværk, der i øjeblikket genererer mest omsætning inden for sin kategori, hvilket understreger den betydelige interesse, der i disse måneder samler sig omkring Robinhoods blockchain-satsning – men også risikoen for, at netop den popularitet gør netværket til et attraktivt mål for svindlere.

Endnu et eksempel på hacket kontosvindel

Sagen føjer sig til en række lignende hændelser, hvor hackere har overtaget profiler tilhørende kendte erhvervsledere eller organisationer på X for at fremme falske kryptovalutaer. Metoden er velkendt: Et kortvarigt opslag fra en troværdig konto kan nå ud til hundredtusindvis af følgere, før det bliver opdaget og fjernet, og i mellemtiden kan svindlerne nå at lokke investorer til at købe tokenet, ofte med tab til følge for dem, der handler først.

For danske investorer, der følger Robinhood-aktien eller overvejer eksponering mod krypto-relaterede aktiver, er episoden en påmindelse om, at selv velrenommerede selskabers digitale kanaler kan blive kompromitteret, og at falske tokens ofte opstår i kølvandet på reel, positiv omtale af et projekt. Det understreger vigtigheden af at verificere officielle kilder, før man handler på baggrund af opslag på sociale medier.

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Kilder: Cryptonewsz, Theblock, Coingape, CoinDesk, Decrypt