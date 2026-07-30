Rolls-Royce opjusterer forventninger: Forsvar og AI-datacentre driver væksten

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Rolls-Royce har opjusteret sine forventninger til hele året, efter at selskabet i første halvår har oplevet kraftig fremgang inden for både forsvarsmateriel og strøm til AI-datacentre. Det fremgår af selskabets regnskabsmeddelelse for andet kvartal.

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Særligt ordreindgangen i den del af forretningen, der leverer strømløsninger til datacentre, springer i øjnene: Her steg ordrerne med mere end 50 procent i første halvår sammenlignet med samme periode året før. Det skriver CNBC med henvisning til selskabets tal.

To vækstmotorer på samme tid

Rolls-Royce nyder godt af, at to store globale tendenser trækker i samme retning på samme tid. Dels har den øgede geopolitiske spænding fået flere lande til at hæve forsvarsbudgetterne markant, hvilket gavner selskabets civile og militære motorforretning. Dels har det eksplosive behov for regnekraft til kunstig intelligens skabt en efterspørgsel efter pålidelig strømforsyning til datacentre, et område hvor Rolls-Royce leverer teknologi.

Kombinationen har givet selskabet et stærkere afsæt end tidligere ventet, og ledelsen har derfor valgt at skrue op for guidance for resten af året. Det understreger, at Rolls-Royce i stigende grad positionerer sig som mere end blot en flymotorproducent — selskabet spiller nu også en rolle i infrastrukturen bag den globale AI-udbygning.

Britiske forsvarsaktier i medvind

Nyheden om Rolls-Royces stærke tal faldt sammen med, at det britiske aktieindeks FTSE 100 satte ny rekord. Ifølge The Guardians dækning af markedsdagen var det netop forsvarsaktier som Rolls-Royce og BAE Systems, der trak indekset op, i takt med at investorer fortsat sætter penge i selskaber, der drager fordel af den øgede globale forsvarsopbygning.

For danske investorer, der følger europæiske industri- og forsvarsaktier, er udviklingen relevant af flere grunde. Dels illustrerer det, hvordan forsvarstemaet fortsat understøtter kurserne på tværs af europæiske børser, dels viser Rolls-Royce-casen, at selskaber med eksponering mod AI-infrastruktur — selv uden at være rene teknologiselskaber — kan få et ekstra vækstben at stå på.

Selskabets egne tal bekræfter fremgangen

Det opjusterede billede understøttes af Rolls-Royces egen resultatpræsentation for andet kvartal, hvor ledelsen gennemgår tallene bag fremgangen for investorer og analytikere. Her fremhæves netop de to forretningsområder — forsvar og strøm til datacentre — som centrale drivkræfter bag de forbedrede forventninger til året.

Selskabet har de seneste år arbejdet på at genopbygge sin indtjening efter coronapandemiens hårde slag mod flyindustrien, og den seneste udvikling tyder på, at strategien om at brede forretningen ud til flere vækstområder nu for alvor bærer frugt. Med opjusteringen sender Rolls-Royce samtidig et signal til markedet om, at ledelsen har tillid til, at både forsvars- og AI-relateret efterspørgsel vil holde momentum resten af året.

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Kilder: CNBC, The Guardian, Seeking Alpha