Royal Unibrew steg 3,79 pct. på en torsdag, hvor C25 lukkede op 0,64 pct.

C25 steg 0,64 pct. torsdag den 12. november og lukkede i 2.020,29. Siden nytår er indekset oppe 10,75 pct.

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Af de 102 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 56, mens 42 faldt.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

Royal Unibrew steg mest med 3,79 pct. til 466,00 kr. Demant faldt mest med 8,32 pct. til 339,40 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Scandinavian Tobacco Group (+13,73 pct.), MT Højgaard Holding (+10,45 pct.), Djurslands Bank (+2,10 pct.); størst fald havde H Lundbeck A/S (-4,39 pct.), Better Collective (-3,12 pct.), cBrain (-2,62 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,9 mia. kr. (6.814.580 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 275,75 kr. +1,12 % 1,9 mia. kr. DSV 1.476,50 kr. +0,58 % 1,1 mia. kr. Genmab 3.530,00 kr. -0,87 % 902 mio. kr. Vestas 198,25 kr. +3,77 % 606 mio. kr. Demant 339,40 kr. -8,32 % 363 mio. kr.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 2.020,29 +0,64 % +10,75 % OMXS30 3.371,22 +0,33 % +16,94 % DAX 26.969,41 +1,15 % +10,12 % Euro Stoxx 50 6.423,85 +0,48 % +10,92 %

Insiderhandler offentliggjort torsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.36 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 840.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen fredag

Regnskab torsdag kom fra Jeudan, MT Højgaard Holding, Zealand Pharma.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab fredag fra Bavarian Nordic. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,7372 kr. (-0,06 pct.). En euro kostede 7,4753 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,60 kr. 100 norske kroner kostede 70,46 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 90,99 dollar pr. tønde (-0,59 pct.), guld 3.978,80 dollar pr. troy ounce (-1,49 pct.), sølv 51,26 dollar pr. troy ounce (-0,63 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning torsdag den 12. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.