Rusland anklager Telegram-stifter Durov for terrorstøtte – GRAM falder

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Ruslands sikkerhedstjeneste FSB har rejst en formel anklage mod Telegram-stifter Pavel Durov for at have medvirket til terrorisme. Det skriver Decrypt. Samtidig er der udstedt en international arrestordre på ham, og han figurerer nu på Ruslands liste over internationalt eftersøgte personer, bekræfter FSB ifølge Cointelegraph.

Sagen kommer oveni en allerede eksisterende fransk straffesag mod den russisk-fødte techmilliardær, som stadig er åben, ifølge de russiske myndigheders udmelding. Durov har tidligere kaldt den russiske sag mod sig “et trist skuespil om en stat, der er bange for sit eget folk,” fremgår det af Decryptes dækning.

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Baggrunden for konflikten med Kreml

Durov har i årevis haft et anstrengt forhold til russiske myndigheder, som gentagne gange har krævet adgang til krypterede beskeder og brugerdata på Telegram-platformen – krav, han konsekvent har afvist at imødekomme. Platformen bruges af over 900 millioner mennesker globalt og har en central rolle i både politisk kommunikation og finansiel infrastruktur i flere lande, herunder Rusland selv.

Den nye anklage om medvirken til terrorisme er den hidtil mest alvorlige juridiske eskalering fra russisk side mod Telegram-stifteren. Anklagen kommer, mens Durov allerede kæmper med en fransk sag, der blev indledt efter hans anholdelse i Paris i 2024 i forbindelse med efterforskninger af ulovligt indhold og manglende samarbejde med myndigheder.

Kryptomarkedet reagerer: GRAM under pres

Nyheden om den skærpede russiske sag har sat aftryk på kryptomarkedet. Ifølge AMBCrypto er token GRAM, der er knyttet til The Open Network (TON) – blockchain-økosystemet med tætte bånd til Telegram – faldet til under 1,40 dollar, efter sælgere tog kontrol med prisdannelsen i kølvandet på den russiske eskalering.

Reaktionen understreger, hvor tæt investorer knytter Telegram-økosystemets skæbne til Durovs personlige juridiske situation. TON-netværket har markedsført sig som en integreret del af Telegrams brugeroplevelse, blandt andet gennem betalingsløsninger og mini-apps direkte i beskedplatformen, hvilket gør prisudviklingen sårbar over for negative nyheder om selskabets ledelse.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer med eksponering mod krypto-aktiver knyttet til Telegram-økosystemet er sagen en påmindelse om den geopolitiske og regulatoriske risiko, der følger med platforme, hvis ledelse befinder sig i konflikt med statsmagter. En international arrestordre kan i praksis begrænse Durovs bevægelsesfrihed og potentielt påvirke Telegrams strategiske beslutninger fremadrettet, herunder udviklingen af TON-netværket.

Sagen føjer sig samtidig til en bredere tendens, hvor techledere med krypterede kommunikationsplatforme kommer under pres fra flere jurisdiktioner samtidig – både i Vesten og i Rusland. Det skaber usikkerhed om, hvordan sådanne platforme fremadrettet vil navigere mellem myndighedskrav og brugerbeskyttelse, hvilket kan have direkte betydning for værdiansættelsen af tilknyttede krypto-aktiver som GRAM.

Det er endnu uklart, hvordan Durov og Telegram vil reagere på den seneste russiske anklage, ligesom det er uvist, om den internationale arrestordre reelt vil få praktiske konsekvenser, givet Durovs nuværende bopæl uden for Rusland. Investorer med interesse i TON-økosystemet bør holde øje med udviklingen i sagen, da yderligere eskalering kan udløse mere volatilitet i token-prisen.

Kilder: Decrypt, Cointelegraph, AMBCrypto