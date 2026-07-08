Rusland forsøger at jamme Musks Starlink for at stoppe ukrainske droner

Ifølge Investing.com forsøger russiske styrker at forstyrre Starlink-forbindelser for at modvirke ukrainske droneangreb – en sag med betydning for satellit- og forsvarsinvestorer.

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Rusland forsøger at forstyrre Elon Musks satellitnetværk Starlink for at bremse ukrainske droneangreb. Det skriver Investing.com, som peger på, at russiske styrker aktivt arbejder på at jamme de forbindelser, som ukrainske droneoperatører i stigende grad er afhængige af på slagmarken.

Sagen er endnu et eksempel på, hvordan den teknologiske krig mellem Rusland og Ukraine fortsætter med at eskalere langt ud over de klassiske militære fronter. Starlink, som ejes af Musks rumfartsselskab SpaceX, har siden krigens tidlige fase spillet en central rolle for Ukraines kommunikations- og droneinfrastruktur, og et forsøg på at forstyrre systemet rammer derfor et af Ukraines vigtigste teknologiske aktiver.

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Starlinks centrale rolle i krigen

Starlink-systemet, der består af tusindvis af satellitter i lav kredsløbsbane, har givet Ukraine adgang til hurtig og relativt sikker internetforbindelse i områder, hvor traditionel infrastruktur er blevet ødelagt eller er upålidelig. Ukrainske militærenheder har i vid udstrækning brugt teknologien til at styre droner, koordinere angreb og opretholde kommunikation i frontlinjeområder.

Det gør netværket til et attraktivt mål for russisk elektronisk krigsførelse. Ifølge Investing.com er de russiske forsøg på at jamme Starlink et direkte svar på den stigende brug af droner fra ukrainsk side, hvor mange af angrebene afhænger af stabile satellitforbindelser for at fungere effektivt.

Hvorfor det har betydning for investorer

SpaceX er ikke børsnoteret, men selskabet er en af verdens mest værdifulde private virksomheder, og Starlink udgør en stadig større del af forretningen. Enhver udvikling, der påvirker Starlinks omdømme som pålidelig militær og civil infrastruktur, kan derfor have betydning for, hvordan markedet vurderer SpaceX i forbindelse med fremtidige kapitalrunder eller en eventuel børsnotering af satellitdivisionen.

For investorer med eksponering mod satellit- og forsvarsteknologi er sagen samtidig endnu et signal om, at elektronisk krigsførelse og modforanstaltninger mod satellitkommunikation bliver en stadig vigtigere del af moderne konflikter. Det kan øge efterspørgslen efter teknologi, der kan modstå jamming, samt investeringer i redundante kommunikationssystemer hos både statslige og private aktører.

Danske investorer, der følger udviklingen inden for forsvar og rumteknologi, bør holde øje med, om lignende sager fører til øget efterspørgsel efter europæiske alternativer til Starlink, herunder EU’s planer om egne satellitsystemer. En svækket tillid til amerikanske løsninger kunne på sigt gavne europæiske teknologi- og forsvarsselskaber, der positionerer sig som mere uafhængige af enkeltpersoner som Musk.

Musk og Starlinks omstridte rolle i krigen

Elon Musk og Starlink har tidligere været i søgelyset i forbindelse med krigen i Ukraine, blandt andet diskussioner om, hvorvidt og hvordan systemet skal stilles til rådighed for militære operationer. De russiske jammingforsøg føjer endnu et kapitel til den komplekse rolle, som privat rumteknologi spiller i en statskonflikt, hvor beslutninger truffet af en enkelt virksomhed kan få direkte militær betydning.

Sagen understreger samtidig, hvor sårbare selv avancerede satellitsystemer kan være over for målrettet elektronisk krigsførelse. Selvom Starlink er designet til at være robust, viser russiske forsøg på at forstyrre netværket, at modstandere aktivt investerer ressourcer i at finde svagheder i systemet.

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