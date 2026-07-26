Russisk angreb sætter Kyiv i brand – strøm afbrudt for 150.000 i nord

Nyt russisk angreb antænder brande i Kyiv og afbryder strømmen for 150.000 ukrainere i nord, mens Ukraine rammer russiske missil- og olieanlæg.

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Et nyt russisk angreb har udløst brande flere steder i den ukrainske hovedstad Kyiv og afbrudt strømforsyningen for omkring 150.000 mennesker i det nordlige Ukraine. Det skriver Investing.com og CNBC, som begge dækker natten til torsdag, hvor konflikten mellem Rusland og Ukraine igen eskalerede.

Angrebet føjer sig til en lang række af russiske missil- og droneangreb mod ukrainsk civil infrastruktur, som har kendetegnet krigen i vinterperioden. Strømafbrydelser af denne størrelsesorden rammer typisk energiforsyning, opvarmning og vandforsyning i de berørte områder – og kommer, mens temperaturerne i regionen er lave.

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Ukraine svarer igen mod russiske mål

Samtidig med det russiske angreb har Ukraine ifølge CNBC gennemført egne angreb mod missil- og olieanlæg på russisk territorium. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyy har ifølge mediet hilst angreb på en central fabrik for missilkomponenter i den russiske by Kirov velkommen.

Angreb mod russisk energi- og forsvarsindustri har været en tilbagevendende del af Ukraines strategi i krigen, hvor man forsøger at svække Ruslands evne til at producere og levere våben til fronten samt ramme landets olieindtægter, der finansierer krigsførelsen.

Konsekvenser for energimarkeder og investorer

Gensidige angreb mod olie- og energiinfrastruktur i Rusland og Ukraine kan have betydning for de globale energimarkeder, som allerede er følsomme over for geopolitisk uro i flere regioner samtidig. Angreb mod olieanlæg – uanset om de rammer russisk eller ukrainsk infrastruktur – kan skabe usikkerhed om forsyning og bidrage til volatilitet i oliepriserne, hvilket i sidste ende kan slå igennem på både energiaktier og forbrugerpriser i Europa.

For danske investorer er krigen i Ukraine fortsat en central risikofaktor at holde øje med, særligt i forhold til energipriser, forsyningssikkerhed og den bredere europæiske sikkerhedssituation. Eskalerende angreb på begge sider kan øge presset på de finansielle markeder, hvis konflikten udvikler sig yderligere eller trækker flere aktører ind.

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Fortsat usikkerhed om omfanget

Det er endnu uklart, hvor lang tid strømafbrydelserne i det nordlige Ukraine vil vare, og hvor omfattende skaderne fra brandene i Kyiv er. Både russiske og ukrainske myndigheder har historisk haft svært ved uafhængigt at få bekræftet det fulde omfang af skader efter angreb af denne type i realtid.

Situationen understreger, at krigen fortsat er en aktiv og uforudsigelig risikofaktor for de europæiske markeder, og at både energiforsyning og geopolitisk stabilitet i regionen fortsat kan påvirke investorernes risikoappetit i den kommende tid.

Kilder: Investing.com, CNBC