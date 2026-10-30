Sådan gik C25 fredag den 30. oktober: stort set uændret (30. oktober)

C25 flyttede sig kun lidt fredag den 30. oktober og lukkede i 1.971,98. Siden nytår er indekset oppe 8,11 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 40 af 101 danske aktier lukkede højere, og 52 lukkede lavere.
Største stigere og fald i C25 fredag
Carlsberg steg mest med 3,94 pct. til 971,00 kr. NKT A/S faldt mest med 4,00 pct. til 839,00 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Carlsberg
|+3,94 %
|NKT A/S
|-4,00 %
|Ambu A/S
|+3,31 %
|FLSmidth & Co.
|-3,24 %
|Genmab
|+3,27 %
|GN Store Nord
|-3,13 %
|Royal Unibrew
|+2,98 %
|Danske Bank
|-3,09 %
|Novo Nordisk
|+2,21 %
|Nordea
|-1,75 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Trifork (+3,31 pct.), North Media (+2,78 pct.), GreenMobility (+1,95 pct.); størst fald havde Brødrene A&O Johansen (-4,59 pct.), SJF Bank A/S (-3,40 pct.), Skjern Bank (-3,13 pct.).
Mest handlede aktier
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,6 mia. kr. (6.161.249 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|266,10 kr.
|+2,21 %
|1,6 mia. kr.
|Genmab
|3.912,00 kr.
|+3,27 %
|873 mio. kr.
|DSV
|1.407,00 kr.
|+0,43 %
|731 mio. kr.
|Carlsberg
|971,00 kr.
|+3,94 %
|541 mio. kr.
|Novonesis
|462,00 kr.
|-0,71 %
|494 mio. kr.
Sådan gik nabobørserne
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.971,98
|-0,05 %
|+8,11 %
|OMXS30
|3.271,40
|-0,29 %
|+13,47 %
|DAX
|25.860,54
|-0,69 %
|+5,59 %
|Euro Stoxx 50
|6.148,10
|-0,95 %
|+6,16 %
Insiderhandler offentliggjort fredag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|10.38
|GreenMobility A/S
|Strategic Investments A/S (Kim Mikkelsen), nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Køb
|179.000 kr.
|15.43
|Dantax A/S
|Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %)
|Salg
|182.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen mandag
Regnskab fredag kom fra Trifork.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,6897 kr. (+0,07 pct.). En euro kostede 7,4735 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,02 kr. 100 norske kroner kostede 72,42 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 111,51 dollar pr. tønde (+0,32 pct.), guld 3.992,11 dollar pr. troy ounce (-0,75 pct.), sølv 51,94 dollar pr. troy ounce (-3,66 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 30. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.