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NYHEDERC25 · Dagens marked

Sådan gik C25 fredag den 30. oktober: stort set uændret (30. oktober)

C25 endte næsten uændret fredag. Størst stigning: Carlsberg (+3,94 pct.). Størst fald: NKT A/S (-4,00 pct.).

Simon Lauritesen
Simon Lauritesen · Journalist 30. okt 2026 · kl. 17.40 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Sådan gik C25 fredag den 30. oktober: stort set uændret (30. oktober)
KORT FORTALT
C25 lukkede næsten uændret i 1.971,98 og er oppe 8,11 pct. siden nytår
Carlsberg steg mest med 3,94 pct., mens NKT A/S faldt mest med 4,00 pct.
Novo Nordisk havde størst omsætning med ca. 1,6 mia. kr.

C25 flyttede sig kun lidt fredag den 30. oktober og lukkede i 1.971,98. Siden nytår er indekset oppe 8,11 pct.

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Bredden: 40 af 101 danske aktier lukkede højere, og 52 lukkede lavere.

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Største stigere og fald i C25 fredag

Carlsberg steg mest med 3,94 pct. til 971,00 kr. NKT A/S faldt mest med 4,00 pct. til 839,00 kr.

Steg Ændring Faldt Ændring
Carlsberg +3,94 % NKT A/S -4,00 %
Ambu A/S +3,31 % FLSmidth & Co. -3,24 %
Genmab +3,27 % GN Store Nord -3,13 %
Royal Unibrew +2,98 % Danske Bank -3,09 %
Novo Nordisk +2,21 % Nordea -1,75 %

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Trifork (+3,31 pct.), North Media (+2,78 pct.), GreenMobility (+1,95 pct.); størst fald havde Brødrene A&O Johansen (-4,59 pct.), SJF Bank A/S (-3,40 pct.), Skjern Bank (-3,13 pct.).

Mest handlede aktier

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,6 mia. kr. (6.161.249 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca.
Novo Nordisk 266,10 kr. +2,21 % 1,6 mia. kr.
Genmab 3.912,00 kr. +3,27 % 873 mio. kr.
DSV 1.407,00 kr. +0,43 % 731 mio. kr.
Carlsberg 971,00 kr. +3,94 % 541 mio. kr.
Novonesis 462,00 kr. -0,71 % 494 mio. kr.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år
C25 1.971,98 -0,05 % +8,11 %
OMXS30 3.271,40 -0,29 % +13,47 %
DAX 25.860,54 -0,69 % +5,59 %
Euro Stoxx 50 6.148,10 -0,95 % +6,16 %

Insiderhandler offentliggjort fredag

Kl. Selskab Person Handel Beløb
10.38 GreenMobility A/S Strategic Investments A/S (Kim Mikkelsen), nærtstående til bestyrelsesmedlem Køb 179.000 kr.
15.43 Dantax A/S Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %) Salg 182.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen mandag

Regnskab fredag kom fra Trifork.

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,6897 kr. (+0,07 pct.). En euro kostede 7,4735 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,02 kr. 100 norske kroner kostede 72,42 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 111,51 dollar pr. tønde (+0,32 pct.), guld 3.992,11 dollar pr. troy ounce (-0,75 pct.), sølv 51,94 dollar pr. troy ounce (-3,66 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 30. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.

Nævnte emnerAmbu A/SC25CarlsbergDagens markedGenmab
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Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
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