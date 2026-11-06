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NYHEDERC25 · Dagens marked

Sådan gik C25 fredag: ned 1,43 pct. med Novonesis nederst

C25 faldt 1,43 pct. fredag. Størst stigning: Vestas (+2,29 pct.). Størst fald: Novonesis (-4,15 pct.).

Johannes
Johannes · Journalist 6. nov 2026 · kl. 17.40 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Sådan gik C25 fredag: ned 1,43 pct. med Novonesis nederst
KORT FORTALT
C25 faldt 1,43 pct. fredag og lukkede i 1.992,88
Vestas steg mest med 2,29 pct., mens Novonesis faldt mest med 4,15 pct.
Novo Nordisk havde den største omsætning med cirka 1,3 mia. kr.

Ved lukketid fredag den 6. november stod C25 i 1.992,88. Det er 1,43 pct. lavere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 9,25 pct.

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Bredden: 33 af 100 danske aktier lukkede højere, og 55 lukkede lavere.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Vestas steg mest med 2,29 pct. til 209,90 kr. Novonesis faldt mest med 4,15 pct. til 460,00 kr.

Steg Ændring Faldt Ændring
Vestas +2,29 % Novonesis -4,15 %
NKT A/S +2,07 % Coloplast -3,27 %
Ørsted +1,16 % Genmab -2,97 %
DSV +1,00 % A.P. Møller-Mærsk -2,73 %
Pandora +0,83 % ISS A/S -2,37 %

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Grønlandsbanken (+5,75 pct.), H+H International (+5,74 pct.), Solar (+3,67 pct.); størst fald havde TORM plc (-4,99 pct.), cBrain (-4,23 pct.), DFDS A/S (-2,67 pct.).

Mest handlede aktier

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,3 mia. kr. (4.995.233 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca.
Novo Nordisk 269,45 kr. -0,66 % 1,3 mia. kr.
Genmab 3.527,00 kr. -2,97 % 844 mio. kr.
DSV 1.470,00 kr. +1,00 % 841 mio. kr.
Vestas 209,90 kr. +2,29 % 647 mio. kr.
A.P. Møller-Mærsk 20.300,00 kr. -2,73 % 454 mio. kr.

Andre indeks fredag

Indeks Lukkede i I dag I år
C25 1.992,88 -1,43 % +9,25 %
OMXS30 3.250,80 -1,52 % +12,76 %
DAX 25.713,04 -2,32 % +4,99 %
Euro Stoxx 50 6.137,89 -1,50 % +5,98 %

Ledelsens handler fredag

Kl. Selskab Person Handel Beløb
14.24 ChemoMetec Phillip Massie Price, cFO Køb 250.000 kr.
12.57 Matas A/S Knipen AS (Espen Eldal), selskab nærtstående til bestyrelsesmedlem Køb 171.000 kr.
10.22 InstallatørGruppen A/S EMMIJO ApS, nærtstående til koncernchef Niels Eldrup Meidahl Køb 436.000 kr.
09.50 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels Salg 806.000 kr.
15.21 Ringkjøbing Landbobank A/S Finn Aaen, bestyrelsesmedlem Køb 90.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen mandag

Regnskab fredag kom fra Gubra, Schouw & Co..

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab mandag fra NTG Nordic Transport Group. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,6894 kr. (+0,41 pct.). En euro kostede 7,4752 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,75 kr. 100 norske kroner kostede 71,11 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 97,22 dollar pr. tønde (+3,42 pct.), guld 4.065,62 dollar pr. troy ounce (+3,23 pct.), sølv 52,28 dollar pr. troy ounce (+4,79 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 6. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.

Nævnte emnerC25Dagens markedNKT A/SØrstedVestas
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Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
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