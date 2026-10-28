Sådan gik C25 onsdag den 28. oktober: stort set uændret

C25 flyttede sig kun lidt onsdag den 28. oktober og lukkede i 1.916,01. Siden nytår er indekset oppe 5,04 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
50 danske aktier endte i plus og 38 i minus, når man ser på de 95, vi har kurser på.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
Genmab steg mest med 29,06 pct. til 3.868,00 kr. GN Store Nord faldt mest med 1,91 pct. til 112,75 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Genmab
|+29,06 %
|GN Store Nord
|-1,91 %
|Vestas
|+2,64 %
|Novo Nordisk
|-1,73 %
|Rockwool
|+1,97 %
|Ørsted
|-1,02 %
|FLSmidth & Co.
|+1,88 %
|Novonesis
|-0,81 %
|Jyske Bank A/S
|+1,79 %
|DSV
|-0,22 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Ennogie Solar Group (+41,84 pct.), TORM plc (+3,23 pct.), SJF Bank A/S (+2,49 pct.); størst fald havde cBrain (-3,41 pct.), DFDS A/S (-2,28 pct.), NTG Nordic Transport Group (-2,24 pct.).
Dagens største omsætning
Genmab havde den største omsætning med ca. 2,7 mia. kr. (691.273 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Genmab
|3.868,00 kr.
|+29,06 %
|2,7 mia. kr.
|Novo Nordisk
|255,00 kr.
|-1,73 %
|1,2 mia. kr.
|DSV
|1.391,00 kr.
|-0,22 %
|490 mio. kr.
|Vestas
|192,65 kr.
|+2,64 %
|369 mio. kr.
|Danske Bank
|353,10 kr.
|+0,54 %
|339 mio. kr.
Andre indeks onsdag
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.916,01
|-0,08 %
|+5,04 %
|OMXS30
|3.252,24
|-0,13 %
|+12,81 %
|DAX
|25.560,69
|-0,12 %
|+4,37 %
|Euro Stoxx 50
|6.157,23
|-0,12 %
|+6,32 %
Insiderhandler i onsdagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|15.52
|Swiss Properties Invest A/S
|Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab
|Køb
|122.000 kr.
|11.50
|Danske Bank A/S
|APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen
|Salg
|23,8 mio. kr.
|15.52
|Swiss Properties Invest A/S
|Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab
|Køb
|1,0 mio. kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen torsdag
Regnskab onsdag kom fra Alm. Brand, Brødrene A&O Johansen.
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra Dampskibsselskabet NORDEN, Danske Bank, Netcompany Group A/S. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valutakurser og råvarepriser
En dollar kostede 6,7195 kr. (+0,02 pct.). En euro kostede 7,4745 kr. (+0,02 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,50 kr. 100 norske kroner kostede 71,94 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 111,20 dollar pr. tønde (+1,34 pct.), guld 4.062,78 dollar pr. troy ounce (+1,42 pct.), sølv 54,47 dollar pr. troy ounce (+1,13 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 28. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.