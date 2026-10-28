Sådan gik C25 onsdag den 28. oktober: stort set uændret

GN Store Nord faldt mest med 1,91 pct. til 112,75 kr.

→ GN Store Nord faldt mest med 1,91 pct. til 112,75 kr.

Genmab steg mest med 29,06 pct. til 3.868,00 kr.

→ Genmab steg mest med 29,06 pct. til 3.868,00 kr.

C25 lukkede næsten uændret onsdag i 1.916,01 og er oppe 5,04 pct. siden nytår

→ C25 lukkede næsten uændret onsdag i 1.916,01 og er oppe 5,04 pct. siden nytår

C25 flyttede sig kun lidt onsdag den 28. oktober og lukkede i 1.916,01. Siden nytår er indekset oppe 5,04 pct.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Genmab steg mest med 29,06 pct. til 3.868,00 kr. GN Store Nord faldt mest med 1,91 pct. til 112,75 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Ennogie Solar Group (+41,84 pct.), TORM plc (+3,23 pct.), SJF Bank A/S (+2,49 pct.); størst fald havde cBrain (-3,41 pct.), DFDS A/S (-2,28 pct.), NTG Nordic Transport Group (-2,24 pct.).

Dagens største omsætning

Genmab havde den største omsætning med ca. 2,7 mia. kr. (691.273 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Andre indeks onsdag

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.916,01 -0,08 % +5,04 % OMXS30 3.252,24 -0,13 % +12,81 % DAX 25.560,69 -0,12 % +4,37 % Euro Stoxx 50 6.157,23 -0,12 % +6,32 %

Insiderhandler i onsdagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 15.52 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab Køb 122.000 kr. 11.50 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Salg 23,8 mio. kr. 15.52 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab Køb 1,0 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen torsdag

Regnskab onsdag kom fra Alm. Brand, Brødrene A&O Johansen.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra Dampskibsselskabet NORDEN, Danske Bank, Netcompany Group A/S. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,7195 kr. (+0,02 pct.). En euro kostede 7,4745 kr. (+0,02 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,50 kr. 100 norske kroner kostede 71,94 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 111,20 dollar pr. tønde (+1,34 pct.), guld 4.062,78 dollar pr. troy ounce (+1,42 pct.), sølv 54,47 dollar pr. troy ounce (+1,13 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 28. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.