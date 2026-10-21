Sådan gik C25 onsdag: op 1,33 pct. med DSV øverst

Ved lukketid onsdag den 21. oktober stod C25 i 1.882,27. Det er 1,33 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 3,19 pct.

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Bredden: 60 af 98 danske aktier lukkede højere, og 29 lukkede lavere.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

DSV steg mest med 15,13 pct. til 1.381,50 kr. Pandora faldt mest med 1,76 pct. til 826,80 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NNIT (+11,11 pct.), cBrain (+6,96 pct.), TORM plc (+5,70 pct.); størst fald havde Ringkjøbing Landbobank (-1,73 pct.), H+H International (-0,63 pct.), Parken Sport & Entertainment (-0,41 pct.).

Dagens største omsætning

DSV havde den største omsætning med ca. 2,4 mia. kr. (1.771.188 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.882,27 +1,33 % +3,19 % OMXS30 3.240,98 +0,07 % +12,42 % DAX 25.558,04 +1,00 % +4,36 % Euro Stoxx 50 6.186,33 +1,06 % +6,82 %

Ledelsens handler onsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 14.55 DSV A/S Lars Søren Rasmussen, næstformand Køb 499.000 kr. 11.25 DSV A/S Jens Hesselberg Lund, koncernchef (CEO) Køb 25,0 mio. kr. 15.18 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Salg 7,3 mio. kr. 10.21 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG (Keld Østergaard), selskab ejet af CFO Martin Märki og Keld Østergaard Køb 1,2 mio. kr. 09.03 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,6 mio. kr. 10.21 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG (Keld Østergaard), selskab ejet af CFO Martin Märki og Keld Østergaard Køb 10.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen torsdag

Regnskab onsdag kom fra DSV, Ringkjøbing Landbobank.

Se hele finanskalenderen.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6543 kr. (+0,05 pct.). En euro kostede 7,4745 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,35 kr. 100 norske kroner kostede 71,00 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 106,44 dollar pr. tønde (+0,15 pct.), guld 4.144,81 dollar pr. troy ounce (+0,30 pct.), sølv 56,90 dollar pr. troy ounce (-0,84 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 21. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.