Sådan gik C25 onsdag: op 1,33 pct. med DSV øverst

Ved lukketid onsdag den 21. oktober stod C25 i 1.882,27. Det er 1,33 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 3,19 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 60 af 98 danske aktier lukkede højere, og 29 lukkede lavere.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
DSV steg mest med 15,13 pct. til 1.381,50 kr. Pandora faldt mest med 1,76 pct. til 826,80 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|DSV
|+15,13 %
|Pandora
|-1,76 %
|Ørsted
|+2,00 %
|Coloplast
|-1,39 %
|Ambu A/S
|+1,30 %
|A.P. Møller-Mærsk
|-1,33 %
|NKT A/S
|+0,97 %
|FLSmidth & Co.
|-1,04 %
|Royal Unibrew
|+0,96 %
|Rockwool
|-0,36 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NNIT (+11,11 pct.), cBrain (+6,96 pct.), TORM plc (+5,70 pct.); størst fald havde Ringkjøbing Landbobank (-1,73 pct.), H+H International (-0,63 pct.), Parken Sport & Entertainment (-0,41 pct.).
Dagens største omsætning
DSV havde den største omsætning med ca. 2,4 mia. kr. (1.771.188 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|DSV
|1.381,50 kr.
|+15,13 %
|2,4 mia. kr.
|Novo Nordisk
|261,70 kr.
|+0,19 %
|910 mio. kr.
|A.P. Møller-Mærsk
|23.730,00 kr.
|-1,33 %
|338 mio. kr.
|Danske Bank
|349,90 kr.
|+0,52 %
|315 mio. kr.
|Genmab
|2.620,00 kr.
|+0,69 %
|301 mio. kr.
Norden og Europa
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.882,27
|+1,33 %
|+3,19 %
|OMXS30
|3.240,98
|+0,07 %
|+12,42 %
|DAX
|25.558,04
|+1,00 %
|+4,36 %
|Euro Stoxx 50
|6.186,33
|+1,06 %
|+6,82 %
Ledelsens handler onsdag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|14.55
|DSV A/S
|Lars Søren Rasmussen, næstformand
|Køb
|499.000 kr.
|11.25
|DSV A/S
|Jens Hesselberg Lund, koncernchef (CEO)
|Køb
|25,0 mio. kr.
|15.18
|Danske Bank A/S
|APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen
|Salg
|7,3 mio. kr.
|10.21
|Swiss Properties Invest A/S
|Swiss Property Ventures AG (Keld Østergaard), selskab ejet af CFO Martin Märki og Keld Østergaard
|Køb
|1,2 mio. kr.
|09.03
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|1,6 mio. kr.
|10.21
|Swiss Properties Invest A/S
|Swiss Property Ventures AG (Keld Østergaard), selskab ejet af CFO Martin Märki og Keld Østergaard
|Køb
|10.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen torsdag
Regnskab onsdag kom fra DSV, Ringkjøbing Landbobank.
Se hele finanskalenderen.
Kronen, olien og guldet
En dollar kostede 6,6543 kr. (+0,05 pct.). En euro kostede 7,4745 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,35 kr. 100 norske kroner kostede 71,00 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 106,44 dollar pr. tønde (+0,15 pct.), guld 4.144,81 dollar pr. troy ounce (+0,30 pct.), sølv 56,90 dollar pr. troy ounce (-0,84 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 21. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.