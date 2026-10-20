Sådan gik C25 tirsdag den 20. oktober: stort set uændret

C25 flyttede sig kun lidt tirsdag den 20. oktober og lukkede i 1.849,50. Siden nytår er indekset oppe 1,39 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 53 af 99 danske aktier lukkede højere, og 35 lukkede lavere.
C25-aktierne der bevægede sig mest
Ambu A/S steg mest med 2,66 pct. til 77,05 kr. Danske Bank faldt mest med 1,75 pct. til 348,10 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Ambu A/S
|+2,66 %
|Danske Bank
|-1,75 %
|Genmab
|+2,36 %
|A.P. Møller-Mærsk
|-1,27 %
|Coloplast
|+1,95 %
|DSV
|-0,95 %
|Rockwool
|+1,46 %
|FLSmidth & Co.
|-0,69 %
|Nordea
|+1,39 %
|Pandora
|-0,52 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde H Lundbeck A/S (+3,39 pct.), Parken Sport & Entertainment (+2,50 pct.), Matas (+1,81 pct.); størst fald havde Embla Medical hf (-5,27 pct.), TORM plc (-2,43 pct.), North Media (-1,82 pct.).
Mest handlede aktier
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 900 mio. kr. (3.446.962 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|261,20 kr.
|+1,24 %
|900 mio. kr.
|DSV
|1.200,00 kr.
|-0,95 %
|552 mio. kr.
|Genmab
|2.602,00 kr.
|+2,36 %
|382 mio. kr.
|Vestas
|186,20 kr.
|-0,19 %
|342 mio. kr.
|Danske Bank
|348,10 kr.
|-1,75 %
|280 mio. kr.
Sådan gik nabobørserne
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.849,50
|0,00 %
|+1,39 %
|OMXS30
|3.215,30
|-1,60 %
|+11,53 %
|DAX
|25.128,72
|-0,75 %
|+2,61 %
|Euro Stoxx 50
|6.088,18
|-0,92 %
|+5,12 %
Ledelsens handler tirsdag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|14.39
|Dantax A/S
|Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen
|Salg
|604.000 kr.
|09.15
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|1,3 mio. kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen onsdag
Regnskab tirsdag kom fra Embla Medical hf.
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab onsdag fra DSV, Ringkjøbing Landbobank. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,6589 kr. (-0,12 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,18 kr. 100 norske kroner kostede 70,99 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 107,06 dollar pr. tønde (+0,17 pct.), guld 4.132,51 dollar pr. troy ounce (-1,23 pct.), sølv 56,90 dollar pr. troy ounce (-0,84 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 20. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.