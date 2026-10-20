Sådan gik C25 tirsdag den 20. oktober: stort set uændret

C25 flyttede sig kun lidt tirsdag den 20. oktober og lukkede i 1.849,50. Siden nytår er indekset oppe 1,39 pct.

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Bredden: 53 af 99 danske aktier lukkede højere, og 35 lukkede lavere.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

Ambu A/S steg mest med 2,66 pct. til 77,05 kr. Danske Bank faldt mest med 1,75 pct. til 348,10 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde H Lundbeck A/S (+3,39 pct.), Parken Sport & Entertainment (+2,50 pct.), Matas (+1,81 pct.); størst fald havde Embla Medical hf (-5,27 pct.), TORM plc (-2,43 pct.), North Media (-1,82 pct.).

Mest handlede aktier

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 900 mio. kr. (3.446.962 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 261,20 kr. +1,24 % 900 mio. kr. DSV 1.200,00 kr. -0,95 % 552 mio. kr. Genmab 2.602,00 kr. +2,36 % 382 mio. kr. Vestas 186,20 kr. -0,19 % 342 mio. kr. Danske Bank 348,10 kr. -1,75 % 280 mio. kr.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.849,50 0,00 % +1,39 % OMXS30 3.215,30 -1,60 % +11,53 % DAX 25.128,72 -0,75 % +2,61 % Euro Stoxx 50 6.088,18 -0,92 % +5,12 %

Ledelsens handler tirsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 14.39 Dantax A/S Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen Salg 604.000 kr. 09.15 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,3 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen onsdag

Regnskab tirsdag kom fra Embla Medical hf.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab onsdag fra DSV, Ringkjøbing Landbobank. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,6589 kr. (-0,12 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,18 kr. 100 norske kroner kostede 70,99 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 107,06 dollar pr. tønde (+0,17 pct.), guld 4.132,51 dollar pr. troy ounce (-1,23 pct.), sølv 56,90 dollar pr. troy ounce (-0,84 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 20. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.