Ved lukketid tirsdag den 17. november stod C25 i 2.007,38. Det er 0,58 pct. lavere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 10,05 pct.

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23 danske aktier endte i plus og 63 i minus, når man ser på de 102, vi har kurser på.

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Største stigere og fald i C25 tirsdag

Pandora steg mest med 1,67 pct. til 950,60 kr. Novo Nordisk faldt mest med 3,52 pct. til 275,20 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Trifork (+1,38 pct.), DFDS A/S (+1,29 pct.), BioMar Group A/S (+0,72 pct.); størst fald havde ALK-Abelló A/S (-5,13 pct.), UIE PLC (-2,61 pct.), cBrain (-2,59 pct.).

Mest handlede aktier

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 728 mio. kr. (2.645.457 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år C25 2.007,38 -0,58 % +10,05 % OMXS30 3.304,98 -1,11 % +14,64 % DAX 26.361,81 -0,89 % +7,64 % Euro Stoxx 50 6.283,62 -1,02 % +8,50 %

Insiderhandler offentliggjort tirsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.16 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 740.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen onsdag

Regnskab tirsdag kom fra ALK-Abelló A/S, UIE PLC.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab onsdag fra Better Collective. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,7981 kr. (+0,01 pct.). En euro kostede 7,4755 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,28 kr. 100 norske kroner kostede 70,42 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 91,20 dollar pr. tønde (+1,08 pct.), guld 3.862,84 dollar pr. troy ounce (-0,96 pct.), sølv 47,19 dollar pr. troy ounce (-3,74 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 17. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.