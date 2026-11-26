Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 640 mio. kr.

→ Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 640 mio. kr.

NKT A/S steg mest med 4,93 pct., mens ISS A/S faldt 3,55 pct.

→ NKT A/S steg mest med 4,93 pct., mens ISS A/S faldt 3,55 pct.

C25 lukkede torsdag i 1.955,27 og steg 1,44 pct.

→ C25 lukkede torsdag i 1.955,27 og steg 1,44 pct.

C25-indekset lukkede torsdag den 26. november i 1.955,27, en stigning på 1,44 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 7,19 pct.

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Af de 98 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 66, mens 26 faldt.

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Største stigere og fald i C25 torsdag

NKT A/S steg mest med 4,93 pct. til 745,50 kr. ISS A/S faldt mest med 3,55 pct. til 298,60 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Djurslands Bank (+4,17 pct.), NTG Nordic Transport Group (+3,74 pct.), Grønlandsbanken (+3,69 pct.); størst fald havde TCM Group (-5,00 pct.), H Lundbeck A/S (-4,11 pct.), ALK-Abelló A/S (-1,40 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 640 mio. kr. (2.307.341 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.955,27 +1,44 % +7,19 % OMXS30 3.257,80 +2,19 % +13,00 % DAX 25.261,96 +2,27 % +3,15 % Euro Stoxx 50 6.028,34 +2,27 % +4,09 %

Ledelsens handler torsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.39 Dampskibsselskabet Norden AS A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 910.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen fredag

Regnskab torsdag kom fra TCM Group.

Se hele finanskalenderen.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,8118 kr. (+0,04 pct.). En euro kostede 7,4738 kr. (+0,03 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,62 kr. 100 norske kroner kostede 69,71 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 90,81 dollar pr. tønde (+2,43 pct.), guld 3.577,10 dollar pr. troy ounce (+0,82 pct.), sølv 41,07 dollar pr. troy ounce (+0,34 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning torsdag den 26. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.