Salatkæder dykker på børsen midt i FDA’s cyclospora-forvirring

Aktier i Cava, Chipotle og Sweetgreen faldt mandag, mens FDA's cyclosporiasis-undersøgelse skaber forvirring og salatkæder distancerer sig fra iceberg-salat.

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Amerikanske forbrugere holder sig fra salat og grønt, mens myndighederne fortsat kæmper med at finde kilden til et udbrud af parasitten cyclospora. Det slog mandag igennem på aktiemarkedet, hvor kæder som Cava, Chipotle og Sweetgreen alle sluttede handelsdagen i rødt, ifølge MarketWatch.

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FDA skifter kurs midt i undersøgelsen

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse FDA har foretaget en markant kovending i sin undersøgelse af udbruddet af cyclosporiasis, men fastholder ifølge CNBC, at iceberg-salat fortsat er den mistænkte kilde til smitten. Skiftet i myndighedens vurdering har skabt betydelig forvirring hos både virksomheder og forbrugere, der forsøger at følge med i de løbende opdateringer.

Cyclospora er en parasit, der kan give langvarige mavetarmproblemer, og udbrud er historisk blevet sporet tilbage til frisk, urenset grønt som salat, koriander og bær. Den skiftende kommunikation fra FDA gør det svært for kæder og forbrugere at vurdere, hvilke produkter der reelt er sikre at spise.

Salatkæder fravælger iceberg-salat i markedsføringen

Flere salatbar-kæder har hurtigt reageret på situationen ved at fremhæve, at de i forvejen ikke serverer iceberg-salat på deres menuer. Ifølge Business Insider bruger flere af de populære “salad bowl”-brands nu udbruddet som en anledning til at markedsføre sig som et sikrere og mere kvalitetsbevidst alternativ, hvor iceberg-salat fremstilles som en salattype, der reelt er “på vej ud”.

Strategien skal ses som et forsøg på at berolige kunder, der i stigende grad er blevet forsigtige med at spise rå grøntsager uden for hjemmet, mens usikkerheden om smittekilden fortsætter.

Investorerne straffer salataktier

Bekymringen har direkte konsekvenser for aktiekurserne i de store amerikanske salatkæder. Ifølge MarketWatch faldt aktierne i Cava, Chipotle og Sweetgreen samtidig mandag, da nyheden om det fortsatte udbrud og den fortsatte usikkerhed omkring FDA’s undersøgelse ramte markedet.

Kursfaldene afspejler en bredere bekymring blandt investorer om, at forbrugernes tilbageholdenhed med at spise salat og grønt kan slå igennem på kædernes omsætning i de kommende kvartaler, hvis situationen trækker ud eller udvikler sig yderligere negativt.

Betydning for danske investorer

Selvom hverken Cava, Chipotle eller Sweetgreen er hyppigt handlede navne blandt danske privatinvestorer, illustrerer sagen, hvor hurtigt fødevaresikkerhedsproblemer kan slå igennem på restaurantkæders aktiekurser i USA. For investorer med eksponering mod amerikanske forbrugsaktier eller relevante ETF’er kan sagen tjene som en påmindelse om, at myndighedsrisiko og forbrugertillid kan påvirke selskaber betydeligt på kort sigt, selv uden konkrete regnskabstal at læne sig op ad.

Det er endnu uklart, hvor længe FDA’s undersøgelse vil fortsætte, og om myndigheden ender med at udpege en anden kilde til udbruddet end iceberg-salat. Indtil da må både forbrugere og investorer forvente fortsat usikkerhed omkring de amerikanske salatkæders kortsigtede udsigter.

Kilder: MarketWatch, Business Insider, CNBC