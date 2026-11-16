Salgsoptioner på bitcoin ved 60.000 dollar er nu det største væddemål på Deribit

Åbne positioner i 60.000-dollar-putten på bitcoin nærmer sig 900 mio. dollar og har overhalet 100.000-dollar-callen som største satsning på Deribit.

Kilderne oplyser ikke, hvornår kontrakterne udløber, eller hvor meget der er afdækning

→ Kilderne oplyser ikke, hvornår kontrakterne udløber, eller hvor meget der er afdækning

Den har overhalet købsoptionen på 100.000 dollar som største enkeltposition på Deribit

→ Den har overhalet købsoptionen på 100.000 dollar som største enkeltposition på Deribit

Salgsoptionen på bitcoin med en aftalekurs på 60.000 dollar har nu en åben interesse på næsten 900 mio. dollar på derivatbørsen Deribit. Den er dermed den største enkeltposition i bitcoinoptioner på platformen. Den har overhalet købsoptionen på 100.000 dollar, som tidligere havde den plads, oplyser CoinDesk.

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En salgsoption, også kaldet en put, giver ejeren ret til at sælge til en bestemt kurs og stiger derfor i værdi, når prisen falder. Åben interesse er den samlede værdi af kontrakter, der endnu ikke er lukket eller udløbet.

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Fra kursmål til beskyttelse

Skiftet viser, hvor optionshandlerne har placeret deres penge. Tidligere var 100.000 dollar det niveau, der samlede flest kontrakter, og det afspejlede forventninger om fortsat stigning. Nu ligger den største koncentration et godt stykke under de niveauer, bitcoin har handlet på.

CoinDesk sætter ændringen i forbindelse med det seneste fald i bitcoinprisen. Crypto Briefing tolker den store position som et udtryk for forsigtighed i markedet og peger på, at den kan varsle mere volatilitet og afspejle strategisk afdækning.

Afdækning er nøgleordet. Åben interesse fortæller nemlig ikke, hvem der har købt, og hvem der har solgt. En del af positionerne kan derfor være forsikring for investorer, der ejer bitcoin og vil begrænse tabet ved et yderligere fald, frem for rene satsninger på lavere priser.

Strategy-aktien handler langt fra toppen

Stemningen i bitcoin smitter typisk af på børsnoterede selskaber med stor kryptoeksponering, og amerikanske Strategy er det mest kendte eksempel. Aktien handlede senest i 111,62 USD, et fald på 2,44 % fra forrige lukkekurs på 114,41 USD, ifølge NPinvestors kursdata pr. 13. november kl. 22.29 dansk tid. I løbet af dagen svingede kursen mellem 108,25 og 113,08 USD.

Markedsværdien er ca. 45,1 mia. USD, og dagens fald barberede ca. 1,1 mia. USD af. Aktien ligger 52,5 % under 52-ugers toppen på 234,84 USD. En dansk investor, der havde 10.000 kr. i aktien ved forrige lukkekurs, sad med 9.756 kr. før valutaudsving. Mere om selskaber af den type findes i guiden til kryptoaktier.

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Optionsmarkedet har flyttet sit tyngdepunkt

Det nye er ikke, at bitcoin er faldet, men at det største samlede væddemål på Deribit nu handler om at beskytte sig mod et fald under 60.000 dollar i stedet for at gevinste på 100.000 dollar. Kilderne oplyser hverken, hvornår kontrakterne udløber, eller hvor stor en del der er afdækning frem for retningsbestemte satsninger. Det afgør, hvor meget pres positionen kan lægge på prisen tæt på 60.000 dollar. Indtil videre er tallet blot dette: knap 900 mio. dollar samlet ved ét niveau.