Samsung og SK Hynix styrtdykker: Sydkoreansk aktiemarked i tre-måneders bund

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Det sydkoreanske aktiemarked er dykket til sit laveste niveau i tre måneder, efter at et udsalg af AI-relaterede aktier for alvor har taget fart. Samsung Electronics og SK Hynix, som tilsammen udgør en stor del af landets børsindeks, er begge faldet med mere end 10 procent, skriver The Guardian.

Ifølge avisen fortsatte investorerne tirsdag med at sælge ud af chipaktier, drevet af tiltagende bekymring for den enorme gældsætning blandt AI-selskaber, der finansierer deres udbygning af datacentre. Krypto-mediet Crypto Briefing bekræfter billedet og beskriver et fald, der har udslettet flere måneders gevinster i den sydkoreanske teknologisektor.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Gæld og kinesisk konkurrence presser kursen

Kernen i udsalget handler om, hvordan verdens største teknologiselskaber finansierer den enorme kapacitetsudbygning inden for kunstig intelligens. Store dele af investeringerne i nye datacentre er finansieret via lånte penge, og markedet er nu nervøst for, om indtjeningen fra AI-satsningerne kan indfri de høje forventninger, der ligger bag den gæld.

Samtidig peger The Guardian på stigende frygt for kinesisk konkurrence inden for halvlederindustrien, hvilket lægger yderligere pres på de sydkoreanske chipproducenter. Samsung og SK Hynix er begge centrale leverandører af hukommelseschips til AI-servere globalt, og et fald i den skala rammer derfor bredt i den koreanske økonomi.

Crypto Briefing bemærker, at nedturen understreger sårbarheden i teknologitunge markeder, og at den kan smitte af på investorernes risikovillighed bredere set — inklusive over for AI-relaterede kryptoaktiver, som ofte handles i takt med sentimentet omkring teknologiaktier.

Bredere bekymring for AI-boblen

Udsalget i Sydkorea kommer efter en periode, hvor AI-aktier globalt har været under stigende pres. Investorer har i flere måneder debatteret, om værdiansættelserne af selskaber knyttet til kunstig intelligens er løbet for langt forud for den faktiske indtjening, og de seneste kursfald i Samsung og SK Hynix ser ud til at forstærke den frygt yderligere.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi mange globale tekno­logi- og AI-fonde har eksponering mod netop hukommelseschip-producenter som Samsung og SK Hynix. Et kraftigt fald i disse aktier kan derfor smitte af på afkastet i populære teknologiindeks og ETF’er, som også indgår i mange danske investeringsporteføljer.

Samtidig illustrerer episoden, hvor følsomt markedet er over for signaler om gældsfinansieret vækst i AI-sektoren. Hvis investorerne fortsat frygter, at selskabernes datacenter-investeringer er bygget på et for skrøbeligt finansieringsgrundlag, kan volatiliteten brede sig til andre teknologitunge markeder ud over Sydkorea.

Læs også: Sydkoreas Kospi styrtdykker: Værste måned siden 2008 udsletter AI-gevinster

Kilder: The Guardian, Cryptobriefing