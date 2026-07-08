Samsung-støttet AI-chipfirma Rebellions sigter mod børsnotering i 2027

Det sydkoreanske AI-chipselskab Rebellions planlægger børsnotering i Sydkorea i første eller andet kvartal 2027 og har hyret JPMorgan som rådgiver.

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Det sydkoreanske AI-chipselskab Rebellions, der er støttet af Samsung, sigter mod at gå på børsen i Sydkorea i første eller andet kvartal af 2027. Det siger administrerende direktør Sunghyun Park i et eksklusivt interview med CNBC, hvor han samtidig afslører, at selskabet hælder mod en notering på det store KOSPI-indeks frem for det mindre vækstorienterede KOSDAQ.

Ifølge Park er selskabet allerede i gang med forberedelserne sammen med investeringsbanken JPMorgan og Samsung Securities som rådgivere. “Real revenue is now being generated. That’s why we are preparing the IPO with underwriter at J.P. Morgan and Samsung Securities,” siger han til CNBC.

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Investorer presser på for koreansk notering

Ifølge topchefen er det især selskabets egne investorer, der ønsker en notering på hjemmemarkedet. Park forklarer over for CNBC, at Rebellions’ bagmænd foretrækker KOSPI, fordi selskabet er tæt knyttet til den sydkoreanske regerings storstilede AI-infrastrukturprojekt, som er blandt de største statslige AI-satsninger i verden.

Samtidig understreger Park, at selskabet stadig overvejer alternativer og aktuelt fører samtaler med både New York Stock Exchange og Nasdaq om en eventuel notering i USA. CNBC har tidligere omtalt Rebellions’ børsplaner, men det er første gang, at konkrete tidsrammer og rådgivere bliver bekræftet af selskabet selv.

Kamp om markedet for AI-inferens

Rebellions er en af flere opstartsvirksomheder, der forsøger at tage markedsandele inden for såkaldt AI-inferens – altså den proces, hvor allerede trænede AI-modeller rent faktisk bruges til at generere svar og udføre opgaver. Mens Nvidias grafikkort (GPU’er) fortsat er standarden til at træne store AI-modeller, er der i stigende grad fokus på specialiserede chips, der kan afvikle inferensopgaver hurtigere og mere energieffektivt, i takt med at virksomheder satser tungt på avancerede AI-agenter.

Selskabets nyeste produkt, kaldet Rebel-Quad, er anden generation af Rebellions’ chipteknologi og består af fire Rebel AI-chips samlet i én enhed. Selskabet sælger desuden serversystemer drevet af sine såkaldte Rebel100 NPU-chips – specialiserede processorer designet til netop AI-beregninger.

Rebellions har opbakning fra tunge navne i den sydkoreanske teknologiindustri. Ud over Samsung tæller ejerkredsen også hukommelseschipgiganten SK Hynix samt en central statslig investeringsfond, hvilket underbygger selskabets tætte kobling til Sydkoreas nationale AI-strategi.

Investorappetit på chipsektoren driver flere IPO’er

En potentiel børsnotering af Rebellions kommer på et tidspunkt, hvor investorernes appetit på halvlederselskaber er markant. Philadelphia Semiconductor Index, der følger en bred vifte af chipselskaber, er ifølge CNBC steget omkring 80 procent i år, drevet af den fortsatte AI-optimisme på de globale markeder.

Rebellions er ikke alene om at forsøge at udnytte denne interesse. Tidligere på året gik den amerikanske inferens-chip-opstart Cerebras Systems på børsen i USA, og hukommelseschipproducenten SK Hynix – som allerede er noteret i Sydkorea – er ifølge CNBC på vej til også at blive noteret på Nasdaq i USA i denne uge for at kapitalisere på investorernes interesse for hukommelseschips.

For danske investorer, der følger den globale AI- og halvlederbølge, understreger sagen, hvor bredt kapløbet om AI-hardware nu er blevet. Mens store, kendte navne som Nvidia og TSMC dominerer overskrifterne, dukker der løbende nye specialiserede spillere op inden for inferens-chips – et segment, der ventes at vokse kraftigt i takt med udbredelsen af AI-agenter i virksomheder verden over.

En eventuel notering af Rebellions på KOSPI vil ikke være direkte tilgængelig for de fleste danske detailinvestorer uden adgang til det sydkoreanske marked, men udviklingen kan alligevel få betydning for prisfastsættelsen og konkurrencesituationen i den bredere halvledersektor, som mange danske investorer i forvejen har eksponering til gennem globale teknologi- og AI-fonde.

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