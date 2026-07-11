SAS’ redningsmand stopper: Direktør skifter til Air Canada

SAS-direktør Anko van der Werff forlader selskabet til fordel for en topchefpost i Air Canada – midt i en storstilet investeringsplan for det skandinaviske flyselskab.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

SAS skal snart undvære den direktør, der har fået tilnavnet selskabets redningsmand. Hollandske Anko van der Werff forlader det skandinaviske flyselskab for at overtage direktørposten i Air Canada, viser omtale fra DR. Skiftet sker ifølge DR næste år og kommer på et tidspunkt, hvor SAS netop har annonceret en stor investeringsplan.

Læs mere: SAS Aktie (SAS): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Nyheden er interessant for investorer med eksponering mod luftfartssektoren, fordi ledelsesskifter i flyselskaber typisk vækker opmærksomhed hos analytikere og investorer – især når afgangen involverer en direktør, der har stået i spidsen for en turnaround. Ifølge DR har SAS under van der Werffs ledelse formået at vende udviklingen i selskabet, hvilket blandt andet kom til udtryk i den nyligt offentliggjorte investeringsplan.

Fra SAS til Air Canada

Ifølge DR bliver Anko van der Werff ny direktør for Air Canada, mens han bliver i SAS et stykke tid endnu, før skiftet finder sted næste år. DR beskriver overgangen som “træls for SAS” og “tillykke til Air Canada” med henvisning til, hvordan flere kommentatorer har vurderet situationen.

Direktørskiftet i Air Canada kommer ifølge DR efter en periode med kritik af den tidligere ledelse. Baggrunden er en hændelse, hvor et Air Canada-fly kolliderede med en brandbil i LaGuardia-lufthavnen i New York, hvilket kostede to Air Canada-piloter livet. Den daværende direktør blev ifølge DR kritiseret for kun at kommunikere på engelsk i en video udsendt efter ulykken – på trods af, at Canada har både engelsk og fransk som officielle sprog.

Den kritik ser nu ud til at være imødegået med udnævnelsen af van der Werff, der ifølge DR taler fransk og allerede har indtalt en velkomstvideo på sproget til Air Canadas medarbejdere og kunder – ud over den engelske version.

Betydning for SAS’ aktionærer

For investorer i SAS, der handles på flere skandinaviske børser, er ledelsesskiftet en påmindelse om, at nøglepersoner i turnaround-processer kan være svære at fastholde, når konkurrerende selskaber byder ind. SAS har de seneste år arbejdet på at genrejse økonomien efter en periode med udfordringer, og den nyligt fremlagte investeringsplan har ifølge DR været med til at underbygge fortællingen om et selskab i bedring.

Hvem der skal overtage roret i SAS, fremgår ikke af DR’s dækning, men et lederskifte af den kaliber vil typisk blive fulgt tæt af markedet, fordi det kan påvirke tempoet i den igangværende strategi og investorernes tillid til, at planerne bliver ført ud i livet som ventet.

Fodboldvæddemål mellem flyselskaber stjæler opmærksomheden

Samtidig med ledelsesnyheden har SAS og en række internationale flyselskaber kastet sig ud i en anden form for konkurrence, der ikke handler om bundlinjer, men om opmærksomhed på sociale medier. Ifølge DR har det norske selskab Norwegian udfordret British Airways til et væddemål i forbindelse med VM-kampen mellem Norge og England, hvor taberen skal skifte sit Instagram-logo til vinderens i et helt døgn.

Det er, ifølge DR’s dækning, endt med, at British Airways accepterede udfordringen, efter først at have afvist den, og flere andre store flyselskaber har blandet sig i debatten – heriblandt KLM, Brussels Airlines, Riyadh Air, Austrian Airlines, Malaysia Airlines, Icelandair, AirBaltic, Finnair, Kenya Airways og Air India. SAS har ifølge DR selv markeret sig med en direkte flyafgang fra Norge til Miami i forbindelse med VM, mens det ungarske lavprisselskab Wizz Air har luftet skepsis over for opmærksomhedskapløbet i kommentarsporet.

Selvom stuntet i sig selv ikke har direkte finansiel betydning, illustrerer det, hvor konkurrencepræget markedsføringen er blevet i luftfartsbranchen, hvor selskaberne kæmper om kundernes opmærksomhed på sociale medier lige så aktivt som om passagerer i luften. Den slags viral markedsføring kan ifølge flere eksperter, som DR henviser til, bidrage positivt til brandopfattelsen – men effekten på selskabernes reelle indtjening er svær at måle og adskiller sig markant fra det mere klassiske spørgsmål om ledelseskontinuitet, som SAS nu står over for.

Læs også: Ægtepagter i rekordvækst: 14 pct. flere danskere sikrer formuen juridisk