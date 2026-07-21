Saudi-Arabien kan tilslutte sig kæmpe kampflyprogram – tidsplan ligger fast

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Det store internationale kampflyprogram GCAP (Global Combat Air Programme) fastholder sin tidsplan, selv hvis Saudi-Arabien slutter sig til projektet som nyt medlemsland. Det fremgår af udtalelser omtalt af Investing.com, efter at Italiens premierminister Giorgia Meloni har bakket op om, at saudierne kan blive optaget i samarbejdet.

GCAP er et fælles udviklingsprogram mellem Storbritannien, Italien og Japan, der sigter mod at levere et nyt stealth-kampfly med overlydskapacitet i 2035. Ifølge Wall Street Journal har Meloni offentligt givet sin støtte til, at Saudi-Arabien kan blive en del af programmet – en udvidelse, der potentielt kunne tilføre projektet betydelig ekstra finansiering og et nyt eksportmarked.

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Ingen ændring i tidsplanen

Et centralt budskab fra de involverede parter er, at optagelsen af et nyt land ikke vil rykke ved den ambitiøse tidsplan om at have flyet klar til 2035. Det er en vigtig detalje for de involverede forsvarsindustrier og deres underleverandører, som allerede har lagt store ressourcer i udviklingsarbejdet efter de oprindelige planer.

En fastholdt tidsplan signalerer, at de tre grundlæggende partnerlande – Storbritannien, Italien og Japan – ønsker at undgå de forsinkelser, der ofte har præget store internationale forsvarsprogrammer, når nye deltagere kommer til undervejs.

Hvad betyder det for Saudi-Arabien

For Saudi-Arabien, der i årevis har søgt at diversificere sine militære partnerskaber væk fra en ensidig afhængighed af amerikansk forsvarsmateriel, vil et medlemskab af GCAP være strategisk vigtigt. Landet har tidligere vist interesse for at få adgang til avanceret vestlig kampflyteknologi, og en saudisk deltagelse kan styrke båndene mellem Riyadh og de tre nuværende GCAP-lande yderligere.

Meloni har ifølge Wall Street Journal givet sin opbakning til den saudiske optagelse, hvilket peger på, at Italien ser fordele ved at udvide programmets finansielle og industrielle base. Om Storbritannien og Japan er lige så positive, fremgår ikke klart, men den italienske opbakning er et signal om, at forhandlinger om en udvidelse er i gang.

Relevans for investorer i forsvarssektoren

For danske og europæiske investorer med eksponering mod forsvarsindustrien er GCAP-programmet interessant, fordi det involverer store forsvarskoncerner som britiske BAE Systems, italienske Leonardo og japanske Mitsubishi Heavy Industries. En eventuel saudisk deltagelse kan potentielt øge programmets samlede budget og dermed ordrestrømmen til de involverede underleverandører i årene frem mod 2035.

Forsvarsaktier har generelt tiltrukket sig øget investorinteresse det seneste år som følge af geopolitisk uro og øgede forsvarsbudgetter i flere lande. En bekræftet, fastholdt tidsplan for et af de mest ambitiøse europæiske kampflyprogrammer kan derfor være med til at understøtte den langsigtede investeringscase for sektoren, uanset om Saudi-Arabien formelt kommer med i projektet.

Kilder: Investing.com, The Wall Street Journal