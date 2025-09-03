Saudi-Arabiens private sektor uden oliesektoren accelererer, hvilket signalerer økonomisk modstandsdygtighed

Saudi-Arabiens private sektor uden oliesektoren viser fortsat modstandsdygtighed, med en let accelererende økonomisk vækst i august. De seneste data fra Purchasing Managers’ Index (PMI) indikerer, at nye ordrer og erhvervstillid er stigende, hvilket tyder på, at Kongerigets diversificeringsindsats opretholder et stærkt momentum.

Nye ordrer driver en mere stabil vækst

Det sæsonjusterede Riyad Bank Saudi Arabia PMI steg til 56,4 i august, op fra 56,3 i juli, og ligger komfortabelt over 50,0 benchmarken, der adskiller vækst fra sammentrækning. Denne acceleration blev drevet af en robust stigning i nye ordrer, hvor delindekset steg til 60,1. Ifølge Riyad Banks cheføkonom, Naif Al-Ghaith, forbliver den underliggende tendens “fast positiv”. Den fornyede vækst i nye eksportordrer, især fra samarbejder inden for Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC)-regionen, markerede den hurtigste opsving i fire måneder og peger på en styrkelse af den regionale handel.

Inflationspres og stigende tillid

Selvom vækstkurven fortsat er stærk, fremhævede undersøgelsen et vedvarende inflationspres. Virksomheder rapporterede en kraftig stigning i inputomkostninger drevet af globale faktorer, hvilket førte til den tredje måned i træk med stigende salgspriser. Trods disse omkostningsudfordringer forbedredes erhvervstilliden fra et 12-måneders lavpunkt i juli, hvilket tyder på, at virksomhederne er optimistiske med hensyn til fremtiden. Denne blanding af stabil ekspansion og stigende tillid understreger styrken af ​​den ikke-oliebaserede økonomi, efterhånden som den fortsætter med at modnes.