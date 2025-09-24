Saudiarabiske aktier stiger kraftigt efter rapport om lempelse af regler for udenlandsk ejerskab

Saudiarabiens aktiemarked har oplevet sin mest markante stigning i fem år efter en rapport om, at tilsynsmyndigheder overvejer at lempe det langvarige loft for udenlandsk ejerskab af børsnoterede virksomheder. Denne forventede politikændring har antændt en stigning, der signalerer et afgørende skridt til at tiltrække international kapital og uddybe den arabiske verdens største børs.

En klar vej for massive kapitaltilstrømninger

Den optimistiske stemning understøttes af konkrete prognoser for massive kapitaltilstrømninger. Analytikere hos UBS anslår, at en fuld løft af loftet på 49% for udenlandsk ejerskab kan udløse yderligere 9,5 til 10 milliarder dollars i passive tilstrømninger fra store indeksobligationer som MSCI og FTSE. Markedets begejstring er et direkte resultat af forventningen om, at denne reform vil øge vægtningen af ​​saudiske virksomheder i disse vigtige globale indeks. Dette strategiske skridt sigter mod at forbedre markedets likviditet, stramme bud-udbudsspændene og tiltrække en mere forskelligartet vifte af institutionelle investorer.

Nyvurdering af markedet midt i underpræstation

Denne politiske ændring kommer på et kritisk tidspunkt, da det saudiske benchmarkindeks har præsteret dårligere end andre store regionale markeder i år, hvor centrale blue-chip-aktier som Saudi Aramco kæmper. Stigningen er et stærkt markedssignal om, at investorer mener, at denne regulatoriske reform vil genvurdere kongerigets aktier. Mens tidligere bestræbelser på at tiltrække udenlandsk kapital har haft blandede resultater, ses denne direkte ophævelse af en central ejerskabsbarriere som et afgørende skridt i retning af fuldt ud at integrere det saudiske marked i det globale finansielle økosystem. Stigningen fremhæver også de regionale markeders sammenkobling, hvor aktier i Dubai og Abu Dhabi falder, efterhånden som kapital roterer til saudiske aktier.