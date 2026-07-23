Saudisk skib angrebet i Rødehavet – olieprisen stiger på Iran-frygt

Det saudiske fartøj Encelia blev ramt af et angreb i Rødehavet. Ingen kom til skade, men episoden sender olieprisen op og øger frygten for lukkede skibsruter.

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Det saudiske fartøj Encelia blev angrebet i Rødehavet, men branden om bord er nu under kontrol, og ingen af besætningsmedlemmerne kom til skade. Det skriver Crypto Briefing. Episoden kommer i en periode, hvor spændingerne omkring skibsfarten i regionen igen er tiltagende.

Angrebet finder sted tæt på Bab el-Mandeb-strædet, en af verdens mest strategisk vigtige søfartsruter, hvor en betydelig andel af den globale olietransport passerer igennem. Ifølge Crypto Briefing handles der i markedet for prognoser aktuelt med omkring 26 procent sandsynlighed for, at strædet reelt lukkes inden 30. september – et niveau, der understreger, hvor skrøbelig situationen vurderes at være af investorer og analytikere.

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Oliepriserne reagerer med det samme

Nyheden om angrebet fik straks konsekvenser på energimarkederne. Ifølge CNBC steg oliepriserne, efter at tankeren blev ramt ud for Saudi-Arabiens kyst, samtidig med at den amerikanske præsident Donald Trump skruede op for retorikken over for Iran.

Trump truede ifølge CNBC med at bombe iransk infrastruktur, hvis der sker yderligere angreb på skibe, der sejler gennem Hormuz-strædet – en anden central flaskehals for global olietransport, som ligger et stykke fra selve angrebsstedet, men som indgår i den samme regionale sikkerhedsdynamik. Truslen illustrerer, hvor tæt markedets nervøsitet er knyttet til den bredere geopolitiske situation i Mellemøsten og ikke kun til den konkrete hændelse med Encelia.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For danske investorer er episoden endnu et eksempel på, hvordan lokale hændelser i Mellemøsten hurtigt kan sprede sig til globale energimarkeder. Både Rødehavet og Hormuz-strædet er kritiske korridorer for olie- og gastransport, og selv mindre forstyrrelser kan udløse betydelige prisudsving, fordi markedet indpriser risikoen for længerevarende afbrydelser.

Stiger oliepriserne yderligere, kan det få afsmittende effekt på inflation, renter og forbrugertillid i Europa – herunder Danmark – hvor energipriserne fortsat udgør en central del af det samlede prisbillede. Samtidig kan aktier i energisektoren og shippingselskaber opleve øget volatilitet, hvis usikkerheden om sejladsen gennem regionen tager til.

Det er endnu uklart, hvem der står bag angrebet på Encelia, og hvorvidt det er et isoleret tilfælde eller led i en bredere eskalering i regionen. Markedet vil formentlig følge situationen tæt i de kommende dage for at vurdere, om Trumps trusler mod Iran og den fortsatte usikkerhed om Bab el-Mandeb-strædet fører til yderligere prisreaktioner.

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Kilder: Cryptobriefing, CNBC