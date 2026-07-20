Saylor advarer: Bitcoin-forslag BIP-110 kan true netværkets neutralitet

Michael Saylor kalder det nye Bitcoin-forslag BIP-110 en dårlig idé, der kan skabe præcedens for censur på blockchainen.

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Bitcoin-fortaleren og Strategy-topchef Michael Saylor er trådt frem som en af de mest højlydte modstandere af et nyt forslag til ændring af Bitcoin-protokollen, kendt som BIP-110. Saylor argumenterer for, at forslaget kan underminere netværkets neutralitet og skabe en farlig præcedens for censur, skriver Coindesk.

BIP-110 er et forslag til en soft fork, som midlertidigt skal kunne blokere såkaldt “spam”-data fra at blive skrevet ind i Bitcoin-blockchainen. Tanken bag forslaget er at rydde op i netværket og gøre det mere effektivt, men kritikere frygter, at det samtidig åbner døren for, at fremtidige data eller transaktioner kan filtreres eller udelukkes efter forgodtbefindende.

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Saylor skriver 110-punkts essay mod forslaget

Ifølge The Block har Saylor formuleret sin modstand i et omfattende essay med 110 punkter, hvor han opfordrer Bitcoin-fællesskabet til at afvise forslaget. Timingen er ikke tilfældig – essayet er offentliggjort, mens debatten om BIP-110 nærmer sig et afgørende opgør i august, hvor det skal afklares, om soft forken bliver implementeret.

Saylors kerneargument er, at Bitcoins styrke netop ligger i dets neutralitet og manglende centrale kontrolinstans. Hvis netværket først begynder at filtrere data ud fra, hvad der defineres som “spam”, mener han, at det svækker det princip om censurmodstand, som mange investorer og udviklere ser som Bitcoins vigtigste egenskab.

Debat om Bitcoins fremtidige utility

Diskussionen om BIP-110 er samtidig en del af en bredere debat om, hvordan Bitcoin skal udvikle sin anvendelighed – eller “utility” – fremover. Forslaget bliver af nogle set som et forsøg på at gøre netværket mere brugbart og skalerbart ved at begrænse ikke-finansielle data, mens andre, herunder Saylor, ser det som et indgreb, der kan sætte en uheldig præcedens for fremtidige forsøg på at styre, hvad der må ligge på kæden.

Kritikken fra markedet vokser i takt med, at flere aktører i Bitcoin-økosystemet tager stilling til forslaget forud for augustafstemningen. Sagen illustrerer en klassisk spænding i decentraliserede netværk: ønsket om teknisk effektivitet og oprydning står over for principielt hensyn til, at ingen enkelt gruppe skal kunne bestemme, hvad der er “gyldigt” indhold på blockchainen.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod Bitcoin – direkte eller gennem produkter som ETF’er og Strategys aktie – er sagen relevant, fordi den handler om selve fundamentet i Bitcoins værdiproposition: netværkets modstandsdygtighed over for censur og indgreb. Skulle BIP-110 blive vedtaget og senere vise sig at åbne for yderligere filtrering, kan det påvirke, hvordan institutionelle investorer og virksomheder vurderer Bitcoin som et neutralt værdiopbevaringsmiddel.

Saylor er som medstifter og executive chairman for Strategy en af de mest indflydelsesrige stemmer i Bitcoin-verdenen, og hans modstand mod forslaget kan få vægt i den videre debat frem mod augustafgørelsen. Om BIP-110 ender med at blive implementeret, og hvordan det i givet fald påvirker Bitcoins protokol og netværkets opfattede neutralitet, vil formentlig blive afklaret i løbet af de kommende uger.

Kilder: AMBCrypto, CoinDesk, Theblock