Saylor angriber Bitcoin-forslag BIP-110 med 110 argumenter

Strategy-topchef Michael Saylor kalder BIP-110 en "dårlig idé" og advarer om, at forslaget kan skade Bitcoin-netværket mere end det løser.

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Michael Saylor, medstifter og bestyrelsesformand for Strategy (tidligere MicroStrategy), har intensiveret sin modstand mod det omdiskuterede Bitcoin-forslag BIP-110. I en omfattende gennemgang med op mod 110 punkter argumenterer han for, at forslaget kan skade Bitcoin-netværket mere, end det løser af de problemer, det angiveligt skal adressere.

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Ifølge Decrypt betegner Saylor forslaget som en “dårlig idé” og advarer om, at den foreslåede softfork risikerer at underminere netværkets grundlæggende neutralitet. Kritikken kommer, mens BIP-110 fortsat diskuteres blandt Bitcoins kerneudviklere og bredere community.

Hvad handler BIP-110 om?

BIP-110 er et forslag til en softfork-opdatering af Bitcoin-protokollen. Selvom de tekniske detaljer i forslaget ikke er fuldt gengivet i de tilgængelige kilder, fremgår det, at Saylor og andre kritikere frygter, at ændringen kan åbne op for en form for censurmekanisme i netværket – noget der strider mod Bitcoins grundlæggende princip om et åbent og neutralt system, hvor ingen central aktør kan blokere eller filtrere transaktioner.

Det er netop denne bekymring om censur, der ifølge NewsBTC driver Saylors modstand. Han frygter, at selv velmenende tekniske ændringer kan skabe præcedens for, at Bitcoin-netværket bevæger sig væk fra sin oprindelige designfilosofi om decentralisering og modstandsdygtighed over for indblanding.

Saylors 110-punkts argumentation

Ifølge Decrypt har Saylor fremlagt en detaljeret liste med omkring 110 argumenter mod forslaget – et antal, der symbolsk matcher forslagets navn. Kernen i hans kritik er, at softforken risikerer at forårsage mere skade end gavn, og at de problemer, BIP-110 forsøger at løse, kan håndteres på mindre indgribende måder.

Saylor har tidligere positioneret sig som en af Bitcoins mest højtprofilerede fortalere, og hans virksomhed Strategy er kendt som en af de største institutionelle indehavere af bitcoin globalt. Hans indblanding i den tekniske debat om protokolændringer vejer derfor tungt i diskussionen, selv om han ikke er en del af Bitcoins kernedeludviklerteam.

Betydning for investorer

For danske investorer med eksponering mod bitcoin – enten direkte eller via aktier som Strategy – er debatten om BIP-110 relevant, fordi ændringer i Bitcoins protokol potentielt kan påvirke netværkets sikkerhed, decentralisering og dermed også den langsigtede værdiansættelse af aktivet. Uenighed blandt indflydelsesrige aktører som Saylor kan skabe usikkerhed om, hvorvidt og hvordan forslaget i sidste ende bliver implementeret.

Historisk har store softfork-diskussioner i Bitcoin-communityet kunnet trække ud over lang tid, og udfaldet afgøres typisk gennem konsensus blandt udviklere, minearbejdere og noder – ikke af enkeltpersoner, uanset hvor indflydelsesrige de er. Saylors højlydte modstand kan dog bidrage til at forsinke eller ændre den videre proces omkring BIP-110.

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Kilder: Newsbtc, Decrypt