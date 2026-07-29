Saylor går i krig mod Bitcoin-fork: Kalder kodeændringer et angreb på ejendomsret

Strategy-topchef Michael Saylor advarer kraftigt mod BIP-110-forslaget og sammenligner Bitcoins kode med en forfatning, der ikke bør ændres.

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Michael Saylor, bestyrelsesformand for Strategy og en af Bitcoins mest højtprofilerede fortalere, har kastet sig ind i en skarp offentlig strid om et forslag til ændring af Bitcoins kernekode. I et opslag rettet mod tilhængere af det såkaldte BIP-110-forslag skrev han ifølge AmbCrypto kontant: “Fix ikke noget, der ikke er i stykker.” Kort efter fulgte han op med et længere trådindlæg, hvor han ifølge Decrypt sammenlignede Bitcoins kodebase med en forfatning, hvis grundlæggende regler ikke bør ændres vilkårligt.

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Hvad handler forslaget om

Hvad handler forslaget om

BIP-110 er et forslag til en soft fork af Bitcoin-protokollen, som kræver bred opbakning fra minerne, før det kan aktiveres. Ifølge AmbCrypto er tilslutningen blandt minere steget på det seneste, men den ligger fortsat et godt stykke under den nødvendige aktiveringstærskel på 55 procent, som skal være opfyldt, før ændringen kan træde i kraft på netværket.

Den relativt tekniske proces har udviklet sig til en principiel debat om, hvor meget Bitcoins protokol overhovedet bør kunne ændres – og hvem der har ret til at bestemme det.

Saylor: Kodeændringer er angreb på økonomiske rettigheder

Ifølge Decrypt går Saylors kritik langt videre end selve BIP-110-forslaget. I sit indlæg beskrev han enhver ændring af Bitcoins basislag – hvad enten det drejer sig om såkaldte “covenants”, større blokstørrelser eller andre tekniske justeringer – som samme type overtrædelse. Han betegnede den slags indgreb som angreb på det, han kalder “økonomiske rettigheder”, og sammenlignede Bitcoins kode med en forfatning, der bør stå urørt.

Budskabet fra Saylor er klart: Bitcoins værdi som aktiv bygger netop på, at reglerne er faste og forudsigelige. Ifølge hans logik undergraver enhver ændring – uanset hvor teknisk velmenende den måtte være – den grundlæggende tillid, som investorer og brugere har opbygget til systemet over årene.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der har eksponering mod Bitcoin – enten direkte eller via Strategy-aktien, som Saylor selv er bestyrelsesformand for – er debatten mere end et teknisk detaljespørgsmål. Bitcoins protokolstabilitet er en central del af aktivets investeringscase, og offentlige stridigheder blandt kernefiguren i miljøet kan skabe usikkerhed om, hvorvidt fremtidige opgraderinger vil kunne gennemføres uden splittelse i netværket.

Historisk har uenigheder om Bitcoins protokol ved flere lejligheder ført til såkaldte hard forks, hvor netværket reelt er blevet delt i to separate kæder. Selvom BIP-110 aktuelt er langt fra den nødvendige minersupport, viser Saylors skarpe reaktion, at selv forslag med begrænset opbakning kan udløse betydelig debat i et miljø, hvor konsensus normalt anses for hellig.

Sagen understreger samtidig, hvor stor indflydelse enkeltpersoner som Saylor har fået på den offentlige diskurs om Bitcoins fremtid – en dynamik, investorer bør holde øje med, når de vurderer risici ved eksponering mod kryptoaktivet.

Kilder: AMBCrypto, Decrypt