Saylor tirrer markedet med kryptisk Bitcoin-teaser før ny Strategy-melding

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Michael Saylor, medstifter og bestyrelsesformand for det Bitcoin-tunge selskab Strategy, har igen sat gang i spekulationerne i kryptomarkedet. Søndag den 19. juli delte han sin velkendte “Orange Dots”-graf på det sociale medie X med den kortfattede tekst “What’s Next?”. Ifølge CoinGape udløste opslaget straks gætterier om, hvorvidt selskabet står foran endnu et Bitcoin-køb – eller noget helt andet.

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Grafen med de orange prikker er blevet et fast indslag, når Saylor varsler nyt om Strategys forhold til Bitcoin, og opslaget bliver typisk fulgt op af en officiel meddelelse fra selskabet kort efter. Det samme mønster gør sig ifølge The Block gældende denne gang, hvor markedet ventede en ny disclosure fra Strategy allerede mandag.

54 milliarder dollar på spil

Strategy sidder ifølge U.Today på en Bitcoin-beholdning i milliardklassen svarende til omkring 54 milliarder dollar. Den seneste tids kursfald i Bitcoin har imidlertid presset værdien af beholdningen, og selskabet står aktuelt med et papirtab på cirka 15 procent på sin position.

Det bemærkelsesværdige ved situationen er, at Strategy for nylig gennemførte et sjældent salg af en mindre del af sin Bitcoin-beholdning – en handling, der ellers strider mod selskabets sædvanlige “køb og hold”-strategi, som har gjort Michael Saylor til en af kryptomarkedets mest omtalte skikkelser. Det er netop dette brud med mønsteret, der har fået investorer til at spørge, om det nye “What’s Next?”-opslag varsler et forsøg på at genopbygge positionen, eller om selskabet planlægger noget helt andet med sin kapitalstruktur.

Saylor blander sig samtidig i teknisk Bitcoin-debat

Sideløbende med spekulationerne om Strategys næste træk har Saylor også markeret sig i en anden og mere teknisk debat om Bitcoin-netværket. Ifølge CoinDesk har han kritiseret et forslag kaldet BIP-110, som skal filtrere såkaldt “spam”-data fra blockchainen midlertidigt. Saylor kalder forslaget “a bad idea” og advarer om, at det kan underminere netværkets neutralitet og skabe en farlig præcedens for censur af transaktioner.

The Block beskriver, at Saylor har fulgt sin kritik op med et længere essay på 110 punkter, hvor han opfordrer Bitcoin-udviklere til at afvise forslaget forud for en ventet “soft fork”-afstemning i august. Det er i denne kontekst, at hans “What’s Next?”-opslag med den orange graf indgår – en kombination af markedsteaser og principiel debat om Bitcoins fremtidige regler, som ifølge The Block har trukket ekstra opmærksomhed mod selskabets kommende meldinger.

Hvorfor det er relevant for danske investorer

Strategy er blandt de mest omtalte og mest handlede aktier med direkte eksponering mod Bitcoin, og selskabets kursudvikling følger tæt kryptovalutaens svingninger. Danske investorer, der har positioner i MSTR-aktien eller i Bitcoin-relaterede ETF’er og fonde, vil derfor typisk opleve, at et papirtab på selskabets kryptobeholdning slår direkte igennem på aktiekursen.

Samtidig illustrerer sagen, hvor stor magt en enkelt persons kommunikation på sociale medier kan have på kryptomarkedet. Saylors opslag udløser ofte betydelig volatilitet, både i Bitcoin-prisen og i Strategy-aktien, længe før nogen officiel meddelelse er offentliggjort. Det understreger, at investorer med eksponering mod krypto-relaterede aktier bør være opmærksomme på, at kursbevægelser kan opstå på baggrund af rygter og fortolkninger snarere end konkrete, bekræftede handlinger.

Der er, som beskrevet, endnu ikke offentliggjort nogen officiel meddelelse fra Strategy om, hvad den seneste teaser konkret dækker over. Markedet afventer nu, om selskabet – som det tidligere har været mønsteret – følger op med en formel disclosure om enten et nyt Bitcoin-køb eller andre finansielle tiltag.

Kilder: Coingape, U, Theblock