Saylors Strategy henter 466 mio. dollar via aktiesalg – køber ikke mere bitcoin

Strategy har solgt aktier for 466,7 mio. dollar, men holder bitcoin-beholdningen uændret i en uge – et tegn på pres på krypto-kasseselskaber.

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Michael Saylors selskab Strategy har rejst omkring 466,7 millioner dollar ved at sælge Class A-aktier, men har samtidig fastholdt sin bitcoin-beholdning uændret i en uge. Det oplyser CoinGape med henvisning til selskabets seneste finansieringsopdatering.

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Den nye aktieudstedelse understreger, at Strategy fortsat har behov for at hente kapital på markederne – men denne gang uden at bruge provenuet til at udvide bitcoin-beholdningen, som ellers har været selskabets kendetegn i flere år.

Pause i bitcoin-køb vækker opmærksomhed

At Strategy denne gang ikke straks har omsat provenuet til flere bitcoins, bryder med selskabets vanlige mønster, hvor kapitalrejsninger typisk er blevet fulgt af nye køb næsten øjeblikkeligt. Pausen har fået analytikere til at spørge, om selskabet midlertidigt prioriterer likviditet og balance frem for yderligere akkumulering.

Ifølge Economic Times har Strategys seneste aktiesalg samtidig kastet lys over et bredere problem blandt selskaber, der har gjort bitcoin til en central del af deres balance – de såkaldte digital asset treasury-selskaber. Faldende bitcoin-priser har presset værdiansættelserne i disse selskaber, og flere oplever nu svækket mNAV (market Net Asset Value), lav handelsvolumen og stigende likviditetsbekymringer.

Modellen for kryptohamstring under pres

Strategys fremgangsmåde med at rejse kapital via aktier og gældsinstrumenter for derefter at investere i bitcoin har været skabelonen for en hel gruppe af selskaber, der har fulgt samme strategi. Men ifølge Economic Times sætter det aktuelle makroøkonomiske klima med stramme finansielle vilkår og svækket investortillid nu spørgsmålstegn ved, om denne model er holdbar på længere sigt.

Når værdien af den underliggende bitcoin-beholdning falder hurtigere end aktiekursen, kan det skabe et misforhold mellem selskabets bogførte aktiver og markedets prisfastsættelse – en dynamik, der ifølge kilden i stigende grad tynger flere af disse “krypto-hamstrings”-selskaber.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske investorer, der følger MSTR-aktien eller har eksponering mod bitcoin gennem lignende selskaber, er nyheden et signal om, at selv det mest profilerede bitcoin-treasury-selskab justerer sin adfærd i lyset af markedsforholdene. Det kan pege på øget forsigtighed i sektoren, hvilket kan påvirke både aktiekurser og sentimentet omkring bitcoin-eksponerede selskaber bredere set.

Samtidig understreger sagen en risiko, som investorer bør have for øje: Selskaber, der finansierer bitcoin-køb via løbende aktieudstedelser, er afhængige af, at kapitalmarkederne forbliver villige til at absorbere nye aktier – og af, at værdien af den underliggende kryptobeholdning kan retfærdiggøre den fortsatte udvanding af eksisterende aktionærer.

Kilder: Coingape, Economictimes