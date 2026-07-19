SBI Holdings køber majoritet i Coinhako – styrker stablecoin-strategi i Asien

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Den japanske finanskoncern SBI Holdings har sikret sig en majoritetsandel i den Singapore-baserede kryptobørs Coinhako, efter at Monetary Authority of Singapore (MAS) har givet grønt lys til handlen. Opkøbet markerer endnu et skridt i SBI’s ambitiøse strategi om at bygge et grænseoverskridende netværk for digitale aktiver mellem Japan og Sydøstasien.

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Ifølge Bitcoin Magazine er godkendelsen fra det singaporeanske tilsyn en central forudsætning for, at SBI kan integrere Coinhako fuldt i sin voksende portefølje af kryptorelaterede aktiviteter. Coinhako er en af de etablerede kryptobørser i Singapore og har opereret i markedet i flere år med licens fra MAS.

Del af større stablecoin-satsning

Opkøbet af Coinhako skal ses i sammenhæng med SBI’s bredere planer om at udvikle en yen-baseret stablecoin, fremgår det af omtalen fra AMBCrypto. Selskabet har samtidig indledt et samarbejde med blockchain-netværket Solana, hvilket peger i retning af, at SBI ønsker at positionere sig som en central spiller i udviklingen af digitale betalingsløsninger i Asien.

Kombinationen af et opkøbt distributionsnetværk i Singapore, en teknologipartner i Solana og udviklingen af en japansk yen-stablecoin giver SBI mulighed for at binde flere led i værdikæden sammen – fra udstedelse af digitale valutaer til handel og opbevaring hos slutkunder i regionen.

Regulatorisk godkendelse som nøglefaktor

At handlen har fået MAS’ velsignelse, er ikke uvæsentligt. Singapore har etableret sig som et af de mest ambitiøse men også strengt regulerede kryptohubs i Asien, og en godkendelse fra tilsynet signalerer, at SBI’s udvidede tilstedeværelse i markedet lever op til de lokale krav til ejerskab og drift af digitale aktivbørser.

For SBI Holdings, der allerede har en bred finansiel forretning spændende fra bankdrift til værdipapirhandel, giver opkøbet en direkte fod ind i det sydøstasiatiske kryptomarked. Dermed kan koncernen potentielt udnytte synergier mellem sin japanske hjemmemarkedsposition og de voksende digitale aktivmarkeder i regioner som Singapore.

Betydning for investorer

For danske investorer, der følger udviklingen i den bredere kryptosektor, understreger opkøbet en tendens, hvor etablerede finanskoncerner i stigende grad søger direkte eksponering mod digitale aktiver gennem opkøb frem for blot partnerskaber. SBI Holdings er noteret på børsen i Tokyo, og selskabets krypto-strategi udgør et konkret eksempel på, hvordan traditionel finans og blockchain-teknologi smelter sammen i Asien.

Udviklingen kommer samtidig med, at stablecoins generelt er i fokus globalt som et regulatorisk tema, hvilket også gør SBI’s yen-baserede initiativ interessant at følge for investorer med interesse i digitale betalingsløsninger.

Kilder: AMBCrypto, Bitcoin Magazine