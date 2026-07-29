Seagate slår forventningerne: 48 pct. omsætningsvækst booster AI-datacenter-tro

Seagate leverede stærkere end ventet regnskab og guidance for juni-kvartalet, og aktien steg efter lukketid – et modsvar til den seneste AI-skepsis på markedet.

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Lagringsgiganten Seagate Technology overraskede positivt med sit seneste kvartalsregnskab, hvor omsætningen steg med hele 48 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Tallene, der dækker det seneste juni-kvartal, kom ind foran Wall Streets forventninger og har fået aktien til at rykke opad i eftermarkedshandlen.

Ifølge MarketWatch overgik Seagates resultater analytikernes estimater på tværs af de centrale nøgletal, og selskabets guidance for det kommende kvartal blev også modtaget positivt af markedet. Nyheden kommer på et tidspunkt, hvor tilliden til den bredere AI-infrastruktur-fortælling har været under pres blandt investorer.

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Modsvar til stigende AI-skepsis

Op til regnskabet havde flere investorer og analytikere sat spørgsmålstegn ved, om efterspørgslen efter AI-infrastruktur reelt kan leve op til de enorme investeringer, der er pumpet ind i sektoren. Seagates tal peger dog i den modsatte retning og understøtter tesen om, at behovet for datalagring til AI-arbejdsbelastninger fortsat er stigende.

Seagate producerer harddiske og andre lagringsløsninger, som i stigende grad bruges i de datacentre, der driver AI-modeller og cloud-tjenester. Den kraftige vækst i omsætningen tolkes derfor som et signal om, at efterspørgslen fra datacenter-kunder fortsat er robust, på trods af den seneste tids nervøsitet omkring værdiansættelserne i AI-relaterede aktier.

Aktien reagerer positivt efter lukketid

Ifølge MarketWatch steg Seagate-aktien i handlen efter det officielle lukketid på Wall Street, efter at regnskabet blev offentliggjort. Reaktionen afspejler, at markedet havde indpriset en mere afdæmpet udvikling, og at de faktiske tal derfor kom som en positiv overraskelse for investorerne.

Den stærke guidance for det kommende kvartal spiller også en central rolle i markedets reaktion. Når et selskab som Seagate – der leverer fysisk hardware til en stor del af verdens datacentre – melder om fortsat vækst fremadrettet, tolkes det ofte som en bredere temperaturmåling på efterspørgslen i hele AI-værdikæden.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der har eksponering mod AI- og teknologisektoren – enten direkte via amerikanske aktier eller indirekte via globale indeksfonde – er Seagates regnskab et relevant datapunkt. Sektoren har i perioder oplevet store kursudsving, drevet af skiftende forventninger til, hvor holdbar AI-investeringsbølgen egentlig er.

Et solidt regnskab fra en central leverandør af datalagring kan derfor bidrage til at genskabe en del af den ro, som mange teknologiaktier har manglet på det seneste. Samtidig er det værd at huske, at et enkelt selskabs regnskab ikke i sig selv afgør, om den samlede AI-infrastruktur-fortælling er bæredygtig på længere sigt – men det bidrager til det samlede billede, som investorer bruger til at vurdere sektorens sundhedstilstand.

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Kilder: Beincrypto, MarketWatch