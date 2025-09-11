Seagates investering på 100 millioner pund i Nordirland sætter kapital i arbejde med næste generations datalagring

Seagate Technology, en global leder inden for datalagring, har annonceret en betydelig investering på 100 millioner pund i sit anlæg i Nordirland. Denne finansiering, der styrkes af yderligere 15 millioner pund fra Invest NI, vil accelerere forskning og udvikling inden for nanofotoniske innovationer til næste generations harddiske. Denne strategiske kapitaltilførsel er et direkte svar på den eksplosive efterspørgsel efter datalagring, drevet af udbredelsen af ​​hyperskala-datacentre og det glubende databehov i nye AI-applikationer.

Et strategisk skifte til næste generations drev

Projektet fokuserer på at fremme Seagates Mozaic 6+-teknologi, som er afgørende for at bygge de højkapacitetsdrev, der kræves til nutidens dataintensive arbejdsbyrder. Efterhånden som datamængden og -værdien fortsætter med at vokse eksponentielt, er behovet for omkostningseffektive lagringsløsninger med høj tæthed blevet altafgørende. Seagates investering er designet til at flytte grænserne for harddiskteknologi med det mål at udvikle drev med en kapacitet på 60 terabyte (TB) og i sidste ende lægge grunden til 100 TB enheder. Dette skridt understreger den fortsatte relevans af harddiske som den grundlæggende teknologi til masselagring af data.

En katalysator for regional økonomisk udvikling

Ud over sine teknologiske implikationer er denne investering en stor sejr for Nordirlands økonomi. Projektet er beregnet til at skabe nye, højt kvalificerede job inden for forskning, udvikling og produktion. I årtier har Seagates anlæg i Derry/Londonderry fungeret som et globalt ekspertisecenter for forskning i optagehoveder og halvlederlasere. Denne fornyede forpligtelse styrker ikke kun sin position, men styrker også den lokale forsyningskæde og fremmer samarbejde med regionale institutioner som Queen’s University Belfast og Ulster University. Dette partnerskab mellem en førende global virksomhed og regional akademia viser en succesfuld model for at drive innovation og økonomisk vækst.