SEC-kommissær advarer: Crypto-vaults kan udløse værdipapirlovgivning i USA

Hester Peirce fra det amerikanske børstilsyn SEC advarer om, at crypto-vaults og onchain-lån kan falde under securities-reglerne afhængigt af deres konstruktion.

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Den amerikanske børstilsynskommissær Hester Peirce har udsendt en advarsel, der kan få stor betydning for den hastigt voksende del af kryptomarkedet, som beskæftiger sig med automatiseret formueforvaltning. Ifølge Peirce kan såkaldte crypto-vaults og onchain-udlånsprodukter i visse tilfælde falde ind under amerikansk værdipapirlovgivning, afhængigt af hvordan de er strukturet og drevet.

Udmeldingen kommer fra en af SEC’s mest kryptovenlige kommissærer, hvilket giver den ekstra vægt i branchen. Peirce, der ofte omtales som “Crypto Mom” for sin generelt afdæmpede tilgang til regulering af digitale aktiver, signalerer dermed, at heller ikke DeFi-produkter automatisk er undtaget fra amerikansk finanslovgivning.

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Hvad er crypto-vaults, og hvorfor er de i søgelyset?

Crypto-vaults er automatiserede investeringsstrategier bygget på blockchain-teknologi, hvor brugere indsætter deres kryptoaktiver i en pulje, der herefter forvaltes efter forudprogrammerede algoritmer. Onchain-lån fungerer på lignende vis ved at lade brugere låne ud eller optage lån direkte via smart contracts uden en traditionel bankmellemmand.

Ifølge både Cointelegraph og U.Today, der begge har dækket Peirces udtalelser, er det netop graden af centralisering og kontrol bag disse produkter, der afgør, om de skal betragtes som værdipapirer. Er der tale om en aktiv forvaltningsbeslutning fra en central aktør, kan det udløse krav om registrering under amerikansk lovgivning – uanset at produktet teknisk set kører “onchain”.

Dette skaber en gråzone for de mange DeFi-protokoller, der markedsfører sig som decentraliserede, men som i praksis har en udvikler eller et team, der styrer strategiens parametre. Det er netop denne type strukturer, Peirce peger på som potentielt problematiske set fra et reguleringsmæssigt perspektiv.

Betydning for investorer og kryptobranchen

For investorer, der har placeret kapital i vaults og onchain-låneprodukter, kan udmeldingen betyde øget usikkerhed om, hvordan disse produkter fremadrettet vil blive reguleret i USA. Rammes de af værdipapirlovgivningen, vil det typisk medføre krav om registrering, oplysningspligt og potentielt begrænsninger for, hvem der må investere i dem.

For danske og øvrige europæiske investorer, der har eksponering mod amerikanske eller globale DeFi-protokoller, er situationen relevant, fordi amerikansk regulering ofte får afsmittende effekt på, hvordan store internationale platforme designer deres produkter. Strammere krav i USA kan betyde, at populære vaults og udlånsprodukter må omstruktureres eller lukkes for amerikanske brugere, hvilket historisk har påvirket likviditet og adgang globalt.

Udmeldingen understreger samtidig, at SEC fortsat arbejder på at afklare de juridiske rammer for decentraliseret finans, selv efter flere år med retssager og uklarhed om, hvilke kryptoprodukter der reelt er omfattet af amerikansk værdipapirlovgivning.

Fortsat uklarhed om de endelige regler

Peirce har ikke fremlagt konkrete nye regler eller en tidsplan for, hvornår en endelig afklaring kan ventes. I stedet fremstår udtalelsen som en generel advarsel til branchen om, at eksisterende værdipapirlovgivning kan finde anvendelse, uanset teknologien bag produkterne.

Det efterlader udviklere og udbydere af crypto-vaults i en situation, hvor de selv må vurdere, om deres konkrete produktdesign risikerer at blive kategoriseret som et værdipapir. Indtil videre er der ingen tegn på konkrete håndhævelsessager mod specifikke vault-udbydere, men markedet vil formentlig følge nøje med i, om SEC’s øvrige kommissærer og formand følger op med mere konkret vejledning.

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Kilder: Cointelegraph, U