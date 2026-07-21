SEC sagsøger krypto-mineselskab for påstået 22 mio. dollar-svindel

Den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC anklager Mining Automatic og dets stifter for at have narret over 380 investorer for 22 mio. dollar.

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Den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC har sagsøgt kryptomineselskabet Mining Automatic og dets stifter for angiveligt at have franarret investorer 22 millioner dollar gennem falske løfter om garanteret afkast fra kryptomining. Det fremgår af SEC’s stævning, som blandt andet er omtalt af Cointelegraph og The Block.

Ifølge myndigheden hentede selskabet og dets stifter pengene fra mere end 380 investorer, som blev stillet garanterede afkast i udsigt fra angivelig kryptominingaktivitet. SEC hævder dog, at kun en brøkdel af de indsamlede midler reelt blev anvendt til minedrift.

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Anklagen: Falske løfter om sikkert afkast

SEC’s søgsmål peger på et mønster, som ofte går igen i sager om kryptorelateret investeringssvindel: Investorerne blev lokket med udsigten til stabile og garanterede afkast fra en aktivitet — kryptomining — der i virkeligheden er forbundet med betydelig usikkerhed og udsving i indtjening. Ifølge The Block er stifteren en mand fra Florida, som sammen med sit selskab nu står over for anklager fra tilsynsmyndigheden.

Sagen føjer sig til en lang række af SEC-håndhævelser mod aktører i kryptobranchen, hvor myndigheden gentagne gange har grebet ind over for ordninger, der lover investorer faste eller garanterede afkast fra mineraktiviteter, staking eller andre kryptorelaterede investeringer uden tilstrækkelig gennemsigtighed om, hvordan pengene faktisk anvendes.

Kun en brøkdel gik til minedrift

Et centralt element i SEC’s anklage er påstanden om, at kun en lille del af de 22 millioner dollar, som blev rejst fra investorerne, rent faktisk blev anvendt til den kryptomining, investorerne blev stillet i udsigt. Hvis anklagerne holder stik, betyder det, at investorernes penge i stedet er blevet brugt til andre formål end det, de blev lovet ved investeringstidspunktet.

Denne type sager illustrerer en gennemgående risiko ved investeringer i kryptomining-projekter, hvor det ofte er vanskeligt for investorer at verificere, om det kapital, de indskyder, reelt bliver brugt til den lovede minedrift, eller om afkastet blot udbetales fra nye investorers indskud — et mønster, der minder om klassiske pyramide- eller ponzi-ordninger.

Relevans for danske investorer

For danske investorer med interesse i kryptovalutaer understreger sagen vigtigheden af at udvise stor forsigtighed over for tilbud, der lover garanteret eller unaturligt højt afkast fra mining- eller stakingprojekter. Garantier for afkast i et marked, hvor selv den underliggende teknologi og indtjening er volatil, bør altid vække skepsis.

SEC’s fortsatte håndhævelse mod denne type ordninger sender samtidig et signal om, at amerikanske myndigheder skærper kontrollen med kryptorelaterede investeringsprodukter — noget der potentielt kan få afsmittende effekt på, hvordan lignende produkter reguleres og vurderes globalt, herunder i Europa og Danmark.

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Kilder: Cointelegraph, Theblock