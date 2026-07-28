Securitize får SEC-godkendelse som investeringsrådgiver for tokeniserede aktiver

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Securitize, en af de førende platforme for tokenisering af finansielle aktiver, har fået en vigtig regulatorisk milepæl i USA. Selskabets datterselskab, Securitize Capital, er nu registreret som investeringsrådgiver hos det amerikanske børstilsyn SEC, ifølge både The Block og Cointelegraph.

Registreringen betyder, at Securitize kan udvide sit regulerede setup og arbejde tættere sammen med kapitalforvaltere og institutionelle investorer om tokeniserede investeringsstrategier. Det er endnu et skridt i selskabets forsøg på at positionere sig som en central bro mellem traditionel finans og blockchain-baserede aktiver.

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Fra tokenisering til rådgivning

Securitize har hidtil primært været kendt som en platform, der hjælper virksomheder med at udstede og administrere tokeniserede værdipapirer – altså digitale repræsentationer af traditionelle finansielle instrumenter som fonde, obligationer eller ejerandele. Med den nye SEC-registrering som investeringsrådgiver kan selskabet nu også tilbyde rådgivningsydelser direkte til institutionelle kunder.

Det markerer en udvidelse af forretningsmodellen, hvor Securitize bevæger sig fra ren infrastrukturudbyder til også at kunne rådgive om, hvordan tokeniserede strategier skal sammensættes og forvaltes. Ifølge Cointelegraph styrker registreringen dermed selskabets samlede regulerede tilbud til institutionelle aktører, der ønsker eksponering mod digitale aktiver inden for et compliance-sikret setup.

Institutionel interesse for tokenisering vokser

Tokenisering af traditionelle aktiver har i de seneste år fået stigende opmærksomhed fra store finansielle institutioner, der ser potentiale i at gøre illikvide aktiver som fast ejendom, private equity-fonde og statsobligationer lettere at handle og opbevare digitalt. Securitize har tidligere samarbejdet med store navne inden for kapitalforvaltning om at bringe tokeniserede fonde til markedet.

Med den nye SEC-registrering får selskabet mulighed for at gå et skridt videre og tilbyde egentlig investeringsrådgivning omkring disse produkter – noget der typisk kræver netop den type godkendelse fra det amerikanske børstilsyn. Det kan gøre Securitize mere attraktiv for pensionskasser, fondsforvaltere og andre institutionelle investorer, der stiller høje krav til regulatorisk klarhed, før de går ind i nye aktivklasser.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der følger udviklingen inden for tokenisering af finansielle aktiver, er nyheden endnu et tegn på, at sektoren modnes i USA under en mere klar regulatorisk ramme. Selvom Securitize primært opererer i det amerikanske marked, kan udviklingen få betydning for, hvordan lignende tokeniserede produkter i fremtiden kan blive tilgængelige eller reguleret i Europa og Danmark.

Tokenisering ses af flere markedsaktører som en teknologi, der på sigt kan sænke omkostninger og øge likviditeten i traditionelt illikvide aktivklasser. Hvis store, regulerede spillere som Securitize fortsat udvider deres godkendelser og samarbejder med etablerede kapitalforvaltere, kan det bane vejen for, at flere institutionelle investorer – også uden for USA – på sigt får adgang til tokeniserede produkter gennem regulerede kanaler.

Kilder: Theblock, Cointelegraph