Senatet udskyder afstemning om krypto-lovforslaget Clarity Act

Det amerikanske senat skubber Clarity Act til side, mens andre sager får forrang. Kryptobranchen venter fortsat på klare regler for markedsstruktur.

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Det amerikanske senats forsøg på at få vedtaget en samlet lov om markedsstruktur for kryptovalutaer er igen blevet udsat. Senatets flertalsleder prioriterer i stedet gulvtid til andre, ikke-relaterede lovforslag, hvilket betyder, at kryptobranchens ventetid på en afklaring trækker yderligere ud.

Loven, kendt som Clarity Act, skal afgøre den langvarige tvist om, hvorvidt digitale aktiver hører under det amerikanske børstilsyn SEC eller den mindre restriktive råvaretilsynsmyndighed CFTC. Sagen har ligget som en central politisk kampplads for hele kryptoindustrien, men mangler stadig sin afgørende afstemning i Senatet.

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Begrænset tid presser lovforslaget bagud

Ifølge Coindesk skyldes udsættelsen ikke modstand mod selve lovforslaget, men snarere at Senatets ledelse har begrænset kalendertid og vælger at prioritere andre sager først. Det efterlader kryptoindustrien i en form for politisk venteposition, hvor den længe ventede afstemning fortsat ikke har fået en fast dato.

Analysen fra Newsbtc peger på, at forsinkelsen ikke skal tolkes som et endeligt nej til reformen. Kampen om, hvordan det amerikanske marked for digitale aktiver fremover skal reguleres, er langt fra afgjort, og forslaget kan stadig blive taget op senere, når Senatets prioriteter tillader det.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For danske og andre europæiske investorer, der har eksponering mod kryptovalutaer eller kryptorelaterede aktier, er amerikansk regulering en central variabel. En klar lovgivningsramme i USA kan potentielt øge institutionel interesse og likviditet i markedet, mens fortsat usikkerhed typisk holder store, regulerede aktører tilbageholdende med at gå ind for alvor.

Uden en vedtaget lov forbliver grænserne mellem SEC’s og CFTC’s ansvarsområder uklare for mange kryptoprojekter og -børser, der opererer i eller mod det amerikanske marked. Det kan fortsat skabe usikkerhed om, hvilke tokens der reelt betragtes som værdipapirer, og hvilke der falder uden for denne kategori.

Markedet har tidligere reageret på fremskridt eller tilbageslag i den amerikanske krypto-lovgivning med kortsigtede kursbevægelser i både bitcoin og aktier med tung kryptoeksponering. En fortsat udskudt afstemning betyder, at denne usikkerhedsfaktor sandsynligvis vil blive hængende i markedet i den kommende tid.

Hvad sker der nu

Der er endnu ikke meldt en ny dato ud for, hvornår Senatet vil tage Clarity Act op igen. Indtil da må branchen og investorer fortsætte med at navigere i det nuværende regulatoriske limbo, hvor ansvarsfordelingen mellem amerikanske myndigheder ikke er endeligt fastlagt.

Kilder: CoinDesk, Newsbtc