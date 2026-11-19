Amerikanske senatorer beder finansminister Bessent om en safe harbor for stablecoin-udstedere i delstater, der ventes at få regelsæt før januar 2028.

En gruppe amerikanske senatorer har bedt det amerikanske finansministerium om en safe harbor for stablecoin-udstedere i delstater, der ventes at få godkendte regelsæt på plads inden januar 2028. Henvendelsen er rettet til finansminister Bessent og handler om, hvordan stablecoin-loven GENIUS Act skal føres ud i livet.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Ifølge The Block kræver senatorerne, at udstedere under delstatsregler får "equal footing", altså samme vilkår som dem, der reguleres føderalt. Cointelegraph beskriver bekymringen sådan: Uden en safe harbor kan reglerne i praksis presse selskaberne over under føderalt tilsyn.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

To spor i samme lov

Kernen i sagen er, at GENIUS Act åbner for både delstatslig og føderal regulering af stablecoins. Problemet opstår i mellemrummet. Har en delstat endnu ikke et regelsæt, der lever op til lovens krav, risikerer de udstedere, der hører hjemme dér, at stå uden et gyldigt spor.

Senatorernes forslag er derfor målrettet. Beskyttelsen skal gælde udstedere i delstater, hvor et kvalificerende regelsæt forventes at være klar før januar 2028, så de ikke tvinges til at skifte tilsyn, mens delstaten bliver færdig.

Derfor betyder tilsynsvalget noget

Stablecoins er kryptovalutaer, der er bundet til en fast værdi, typisk den amerikanske dollar. Hvem der fører tilsyn, afgør blandt andet hvilke krav til reserver, rapportering og drift udstederne skal leve op til.

For en udsteder kan et tvunget skifte til føderalt tilsyn betyde nye ansøgninger og nye omkostninger.

Private investorer, der følger kryptosektoren via kryptoaktier, møder emnet indirekte. Reglerne for stablecoins former den infrastruktur, som mange kryptobørser og betalingsselskaber bygger på.

Ingen afgørelse endnu

Kilderne oplyser ikke, hvordan finansministeriet har reageret. Der er altså tale om et politisk pres, ikke en ændret regel.

Henvendelsen flytter ikke reglerne i sig selv, men den viser, at implementeringen af GENIUS Act stadig er til forhandling, og at balancen mellem delstat og forbundsniveau er et af de ømme punkter. Uvist er det, hvor mange udstedere der reelt står i klemme, og hvilke delstater der når at få godkendte regelsæt. Den dato, senatorerne selv peger på, er januar 2028.