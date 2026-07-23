ServiceNow-aktien stiger: Topchef fremhæver “kill switch” til AI-agenter

ServiceNow slog forventningerne til omsætning, og topchef Bill McDermott peger på sikkerhedsfunktioner til autonome AI-agenter som vækstdriver.

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ServiceNow-aktien steg efter selskabets seneste kvartalsregnskab, hvor omsætningen overgik analytikernes forventninger. Ifølge MarketWatch kom fremgangen på trods af en generelt trykket stemning omkring softwareaktier, hvor investorer flere steder har været nervøse for afmatning i it-udgifter blandt virksomhedskunder.

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Regnskabet viste ifølge mediet særlig fremdrift inden for cybersikkerhed, et forretningsområde ServiceNow har satset stigende ressourcer på i takt med, at virksomheder efterspørger værktøjer til at overvåge og styre digital infrastruktur — herunder de nye generationer af AI-agenter, som mange selskaber nu tester i deres arbejdsgange.

McDermott: AI-agenter kræver en nødbremse

I forbindelse med regnskabet forsvarede ServiceNows topchef, Bill McDermott, selskabets relevans i en tid, hvor stadig flere virksomheder implementerer autonome AI-agenter i deres processer. Ifølge CNBC pegede McDermott på, at ServiceNow netop bliver vigtigere, jo mere udbredt brugen af selvstændigt agerende AI-systemer bliver i erhvervslivet.

Et centralt element i McDermotts argumentation er en form for “kill switch” — altså en mekanisme, der gør det muligt for virksomheder at stoppe en AI-agent, hvis den begynder at agere uhensigtsmæssigt eller uden for de rammer, den er sat til at operere i. Ifølge CNBC fremhævede topchefen dette som en afgørende funktion i takt med, at flere selskaber giver AI-agenter mere autonomi til at træffe beslutninger og udføre opgaver uden konstant menneskelig overvågning.

Budskabet fra ServiceNow er dermed, at behovet for kontrol og sikkerhed omkring AI-agenter vokser i samme takt som selve teknologiens udbredelse — og at det giver selskabet en central rolle som leverandør af de bagvedliggende styrings- og overvågningsværktøjer.

Modvind for softwaresektoren, medvind for ServiceNow

Regnskabet lander på et tidspunkt, hvor softwaresektoren generelt har haft det svært på markedet. Investorer har i flere kvartaler holdt øje med, om virksomhedernes it-budgetter bliver strammet, og om konkurrencen fra nye AI-drevne løsninger vil presse traditionelle softwareselskabers indtjening.

At ServiceNow ifølge MarketWatch formåede at overgå omsætningsforventningerne netop nu, tolkes derfor som et positivt signal om, at efterspørgslen efter selskabets platforme — herunder cybersikkerhedsløsninger — fortsat er robust. Det bidrog til, at aktien reagerede positivt i kølvandet på regnskabet.

Kombinationen af solide tal og en klar fortælling om AI-sikkerhed synes at have givet investorerne ekstra tillid til selskabets strategi, selv i et marked hvor mange andre softwareaktier har haft svært ved at overbevise.

Hvad betyder det for danske investorer?

ServiceNow er ikke en del af det danske C25-indeks, men aktien indgår i mange globale teknologi- og AI-relaterede fonde, som også danske investorer har eksponering mod via pensionsopsparinger og internationale investeringsforeninger. Selskabets seneste regnskab føjer sig til en bredere tendens, hvor AI-relaterede sikkerhedsløsninger fremhæves som et af de segmenter inden for teknologisektoren, der oplever størst efterspørgsel lige nu.

For investorer, der følger AI-temaet tæt, understreger sagen samtidig et bredere skift i markedets fokus: Fra ren AI-udrulning til spørgsmålet om, hvordan virksomheder rent faktisk kontrollerer og styrer de autonome systemer, de sætter i drift. Det kan på sigt gøre selskaber med stærke styrings- og sikkerhedsværktøjer — som ServiceNow — til en mere central del af den samlede AI-værdikæde end tidligere antaget.

Kilder: CNBC, MarketWatch