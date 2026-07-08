Severn Trent slipper for bøde trods “alvorlige” spildevandsbrud

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Den britiske vandforsyningsgigant Severn Trent er sluppet for en bøde fra industriens vagthund Ofwat, selvom regulatoren betegner selskabets brud på reglerne for spildevand og kloakering som “alvorlige og uacceptable”. Det skriver The Guardian. Beslutningen kommer efter en større industriundersøgelse af, hvordan britiske vandselskaber håndterer deres spildevands- og kloaknetværk.

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Ofwat konkluderer, at FTSE 100-selskabet, som forsyner mere end 8 millioner mennesker i England og Wales med vand, ikke havde de nødvendige systemer og processer på plads til at overvåge og vedligeholde sit netværk i den undersøgte periode. Alligevel valgte regulatoren ikke at udstede en økonomisk sanktion mod selskabet — en beslutning der skiller sig markant ud fra tidligere sager i samme undersøgelse.

Nyheden er relevant for danske investorer, fordi Severn Trent er et af de større børsnoterede forsyningsselskaber i Storbritannien og ofte indgår i porteføljer med fokus på defensive, udbyttebetalende aktier. Aktien faldt næsten 2 procent onsdag, ifølge The Guardian, hvilket viser, at markedet stadig reagerer på regulatoriske sager i sektoren — selv når udfaldet er mildere end frygtet.

Ottende sag i stor branchesag på over 300 mio. pund

Sagen mod Severn Trent er den ottende, som Ofwat har afsluttet i sin brancheomfattende undersøgelse af spildevandshåndtering. Samlet set har undersøgelsen indtil videre resulteret i bøder og håndhævelsespakker for over 300 millioner pund, fremgår det af The Guardians gennemgang.

I de øvrige syv sager har Ofwat udstedt bøder på mellem 11 og 104 millioner pund. Den største enkeltstående bøde blev givet til Thames Water i maj sidste år for fejl i håndteringen af spildevand. Det gør Severn Trent-sagen til en markant undtagelse i rækken af afgørelser.

Ifølge Ofwat er forskellen, at Severn Trent selv opdagede problemerne i sit netværk og begyndte at rette op på dem, allerede før sagen formelt blev åbnet i juli 2024. Selskabet havde ifølge regulatoren nu de rette processer på plads og havde investeret 98 millioner pund af aktionærernes midler i at forbedre infrastrukturen.

Investeringen har ifølge Ofwat bidraget til et fald på 41 procent i udledninger fra hver stormoverløb i 2025 sammenlignet med 2024 — og det på trods af, at selskabet har oplevet mere nedbør end nogle andre regioner i landet.

Regulator roser samarbejde og gennemsigtighed

Lynn Parker, senior direktør for håndhævelse hos Ofwat, understreger over for The Guardian, at der ikke er tvivl om alvoren i de fundne overtrædelser. “Vores undersøgelse fandt alvorlige og uacceptable brud fra Severn Trent Water – det er der ikke tvivl om, og selskabet accepterer det,” siger hun ifølge avisen.

Hun tilføjer dog, at selskabets reaktion på problemerne sætter en standard, som Ofwat forventer af alle selskaber i sektoren: “Men deres reaktion på disse fejl sætter en standard, vi forventer af alle selskaber: at identificere problemet, proaktivt investere for at løse det og samarbejde åbent med regulatoren. De 41 procent i reduktion af udledninger, vi nu ser, er hvad reel ansvarlighed ser ud som i praksis,” siger Parker ifølge The Guardian.

Hun understreger samtidig, at Ofwat fortsat vil gribe ind, hvor selskaber svigter deres kunder og miljøet, men at regulatoren også vil være tydelig, når et selskab gør det rigtige. Ofwat undersøger fortsat de britiske vandselskaber United Utilities og Hafren Dyfrdwy, som ejes af Severn Trent, som en del af den samme branchesag.

Severn Trents administrerende direktør, James Jesic, erkender fundene over for The Guardian. “Vi accepterer Ofwats konklusioner vedrørende de problemer, vi selv proaktivt identificerede, og begyndte at håndtere, før håndhævelsessagen blev åbnet,” siger han. Han tilføjer, at selskabets investeringsprogram for at reducere udledninger fortsætter i højt tempo i hele forsyningsområdet, men at der stadig er arbejde tilbage.

Sagen kommer efter kritik af topchefens lønpakke

Afgørelsen fra Ofwat kommer kort tid efter, at The Guardian i sidste weekend afslørede, at Severn Trent har fordoblet størrelsen af et langsigtet bonusprogram for Jesic til op mod 3,1 millioner pund. Ifølge avisen kan direktøren, der tiltrådte i januar, i alt modtage helt op til 4,8 millioner pund i et enkelt år, når løn, årlig bonus, det langsigtede incitamentsprogram og øvrige goder tælles med.

Ifølge The Guardian er programmet blevet hævet fra 200 procent af Jesics grundløn til 400 procent, hvilket fremgår af ændringer i selskabets seneste årsrapport. Afsløringen har ifølge avisen skabt vrede blandt kunder og politikere, som allerede tidligere har rettet kritik mod de britiske vandselskabers topledelseslønninger midt i sektorens problemer med spildevandsudledninger.

Severn Trent forsvarer sig ifølge The Guardian med, at aflønningspolitikken følger både bogstav og ånd i Ofwats regler, og at selskabet har været fuldt ud åbent over for regulatoren om anvendelsen af reglerne, som selskabet betegner som fuldt ud i overensstemmelse med kravene og finansieret af aktionærernes midler.

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