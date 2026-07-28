Shein taber 99 mio. dollar før storstilet børsnotering i Hongkong

Fast fashion-giganten Shein vender til et underskud på 99 mio. dollar, mens Trump-told rammer salget forud for den ventede notering i Hongkong.

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Den kinesiske fast fashion-gigant Shein har vendt et overskud til et underskud på 99 millioner dollar, kort før selskabet efter planen skal børsnoteres i Hongkong. Det skriver BBC. Ifølge mediet skyldes underskuddet primært den amerikanske told, som USA’s præsident Donald Trump har indført, og som har ramt Sheins salg til det store amerikanske marked hårdt.

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Shein er kendt som en af verdens hurtigst voksende online-forhandlere af ultrabilligt tøj og har på få år erobret store dele af markedet for hurtig mode, blandt andet i USA og Europa. Selskabets forretningsmodel er bygget på lave priser og enorme volumener, men den model presses nu af handelspolitiske stridigheder mellem USA og Kina, skriver Sky News.

Told rammer forretningsmodellen

Sheins forretning har i høj grad været afhængig af den såkaldte “de minimis”-undtagelse, som tidligere har gjort det muligt at sende varer direkte til amerikanske forbrugere uden told, hvis forsendelsens værdi lå under en vis grænse. Da den amerikanske regering strammede reglerne og indførte ny told rettet mod kinesiske e-handelsselskaber, blev Sheins prisfordel over for konkurrenter markant udhulet.

Ifølge BBC har det direkte kunnet aflæses i regnskabet, hvor selskabet nu rapporterer et underskud på 99 millioner dollar mod tidligere overskud. Det kommer på et tidspunkt, hvor Shein samtidig forsøger at overbevise investorer om, at selskabet har en holdbar vækststrategi forud for børsnoteringen.

Børsnotering i Hongkong under pres

Shein har i lang tid arbejdet på en børsnotering, og planerne har flere gange skiftet destination – fra London til New York og nu senest Hongkong, hvor selskabet ifølge BBC forbereder sin markedsdebut. Sky News beskriver, hvordan selskabet, der tidligere blev betragtet som et af de mest attraktive tech- og fashion-navne på vej mod børsen, nu møder skepsis fra investorer, efter at både regnskabstal og den politiske modvind har lagt en dæmper på interessen.

For potentielle investorer betyder underskuddet og den skærpede toldsituation en øget usikkerhed om, hvor stabil Sheins indtjening reelt er, og om selskabets hidtidige vækstrater kan fastholdes, når adgangen til det amerikanske marked bliver dyrere og mere kompliceret.

Betydning for danske investorer

En eventuel notering af Shein i Hongkong vil give internationale investorer, herunder danske, mulighed for at få direkte eksponering mod en af verdens største fast fashion-aktører. Men de seneste regnskabstal understreger, at investorer bør se nærmere på, hvordan handelspolitik og told mellem USA og Kina kan påvirke selskabets fremtidige indtjening – en risiko, der ikke er unik for Shein, men som gælder bredt for eksportorienterede kinesiske forbrugervirksomheder med store markeder i USA.

Sagen føjer sig til en række eksempler på, hvordan Trump-administrationens toldpolitik fortsat skaber usikkerhed for globale selskaber og deres investorer, uanset om det drejer sig om teknologi, forbrugsvarer eller som her fast fashion.

Kilder: News, BBC