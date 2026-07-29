Shiba Inu: Hvaler flytter 835 mia. SHIB, men rallyet mister pusten

Efter en kraftig kursstigning viser Shiba Inu nu tegn på afkøling. Hvaler har flyttet 835 mia. SHIB på et døgn, mens momentum aftager.

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Meme-tokenet Shiba Inu (SHIB) oplever igen stor aktivitet blandt de store investorer, kaldet “hvaler”. Ifølge data citeret af u.today er der på blot 24 timer blevet flyttet omkring 835 milliarder SHIB-tokens mellem wallets – et tegn på, at de store investorer fortsat er aktive i markedet, selv om selve prisrallyet ser ud til at have tabt pusten.

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Bevægelsen kommer i kølvandet på en kraftig kursstigning, hvor SHIB ifølge ambcrypto steg med omkring 37 procent på kort tid. Det udløste stor interesse fra private investorer, ofte omtalt som FOMO – frygten for at gå glip af en stigning – samtidig med at hvalerne øgede deres aktivitet markant.

Fra eksplosivt rally til afkøling

Selv om handelsvolumen og token-bevægelser fortsat er høje, tyder flere tegn på, at den kraftige stigning i SHIB er ved at flade ud. Ifølge ambcrypto er en stor del af de gearede positioner, som blev åbnet under rallyet, nu blevet lukket eller tvangslikvideret, hvilket har fjernet noget af det pres, der drev prisen op.

Det billede understøttes af u.today, der peger på, at selve vækstmomentummet i SHIB er forsvundet, selv om hvalernes aktivitet ikke er aftaget. Med andre ord: pengene flytter sig stadig i stor stil mellem tegnebøger, men det driver ikke længere prisen markant opad.

Hvad betyder hvalaktivitet egentlig?

Når store mængder af en kryptovaluta flyttes mellem wallets på kort tid, tolkes det ofte som et signal om, at store investorer enten omfordeler deres beholdninger, flytter tokens til børser med henblik på salg, eller placerer dem i kolde tegnebøger for langsigtet opbevaring. I SHIB’s tilfælde kan de 835 milliarder tokens, der er i bevægelse, dække over flere af disse scenarier samtidig.

For private investorer er det vigtigt at huske, at høj hvalaktivitet i sig selv hverken er bullish eller bearish – det er et tegn på, at der er stor interesse og likviditet i markedet, men det siger ikke nødvendigvis noget om den fremtidige kursretning. Kombinationen af aftagende momentum og fortsat høj aktivitet kan tyde på, at markedet er i en konsolideringsfase efter den kraftige stigning.

Relevans for danske investorer

Shiba Inu er blandt de mest handlede meme-tokens globalt og har i perioder tiltrukket sig stor opmærksomhed fra danske kryptoinvestorer på trods af tokenets manglende fundamentale forretningsmodel. Den seneste udvikling illustrerer et gennemgående mønster i kryptomarkedet: kraftige, kortvarige rallyer efterfulgt af afkøling, når gearede positioner afvikles.

For investorer, der overvejer eksponering mod SHIB eller lignende meme-tokens, understreger episoden vigtigheden af at forstå volatiliteten og risikoen ved gearet handel. Selv om store bevægelser i wallets kan skabe overskrifter, er det afgørende at se på det bredere billede – herunder om der er reel efterspørgsel bag prisen, eller om bevægelserne primært skyldes kortsigtet spekulation.

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Kilder: U, AMBCrypto