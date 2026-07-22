Short-sælgere satser massivt mod SpaceX – Musk advarer dem

Næsten en tredjedel af SpaceX's omsættelige aktier er nu solgt short. Musk advarer short-sælgerne, mens aktien lige har brudt en hård nedtur.

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Interessen for at satse imod Elon Musks rumfartsselskab SpaceX vokser markant. Ifølge data fra analysehuset S3, som CNBC har omtalt, er omkring 206 millioner SpaceX-aktier nu solgt short. Det svarer til cirka 32 procent af den del af selskabets aktier, der handles offentligt på sekundærmarkeder for private virksomheder.

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Det er et usædvanligt højt niveau for et selskab af SpaceX’s størrelse og prestige, og det afspejler en stigende skepsis blandt visse investorer over for den prisfastsættelse, selskabets aktier har opnået i private handler. Elon Musk har ifølge CNBC reageret kontant på udviklingen og advaret short-sælgerne om, at de “won’t survive” – altså ikke vil overleve deres væddemål mod selskabet.

Aktien brød nedtur op til Starship-opsendelse

Udviklingen kommer i kølvandet på en periode med markant pres på SpaceX’s aktiekurs på de private handelsplatforme. Ifølge MarketWatch brød aktien for nylig en hård nedtursperiode op til en central Starship-raketopsendelse, hvilket gav investorerne et pusterum efter flere svage handelsdage.

Samtidig er det ifølge samme kilde netop blevet klart, hvornår interne aktionærer i selskabet – typisk medarbejdere og tidlige investorer underlagt lock-up-aftaler – vil få mulighed for at begynde at sælge deres aktier. Den kommende frigivelse af aktier kan potentielt øge udbuddet på sekundærmarkedet yderligere og lægge et ekstra pres på kursen, hvilket kan forklare en del af den øgede short-aktivitet.

Et usædvanligt marked at satse imod

Det er værd at bemærke, at SpaceX ikke er børsnoteret på en traditionel fondsbørs. Selskabets aktier handles i stedet på private sekundærmarkeder, hvor typisk kun institutionelle og akkrediterede investorer har adgang. Det gør short-positioner på 32 procent af den handlede float til et bemærkelsesværdigt signal, fordi det kræver, at investorer aktivt kan låne og sælge aktier i et marked, der i forvejen er mindre likvidt end en almindelig børs.

For danske investorer er SpaceX i praksis utilgængeligt via almindelige mæglere, men selskabets værdiansættelse og aktiedynamik følges alligevel tæt som en temperaturmåler for investorernes appetit på Elon Musks samlede portefølje af selskaber, herunder Tesla og xAI. Stigende volatilitet og skepsis omkring SpaceX’s prisfastsættelse kan derfor også få afsmittende betydning for sentimentet omkring Musks øvrige, delvist børsnoterede selskaber.

Musks skarpe udmelding om, at short-sælgerne ikke vil “overleve”, understreger, hvor personligt investeret han er i at forsvare selskabets værdiansættelse over for markedets skeptikere. Om det ender med at holde stik, vil formentlig blive tydeligere, efterhånden som både den kommende frigivelse af medarbejderaktier og selskabets fortsatte raketopsendelser giver investorerne nyt materiale at prisfastsætte selskabet ud fra.

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Kilder: CNBC, MarketWatch