Shortsælgere vædder mod SpaceX efter aktiens fald under IPO-kurs

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Shortsælgere strømmer til SpaceX-aktien, efter at kursen for nylig lukkede under selskabets IPO-pris for første gang siden noteringen. Ifølge analysehuset S3 Partners er omkring 185 mio. aktier i rumfartsselskabet nu solgt short – svarende til cirka 29 pct. af den del af aktiekapitalen, der reelt handles frit på markedet.

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Det markerer en markant stigning i investorers vædemål mod, at aktien vil falde yderligere, og det sker i en periode, hvor både selskabets aktiekurs og dets teknologiske fremdrift er under lup fra Wall Street.

Aktien under pres efter historisk kursbund

SpaceX-aktien handlede for nylig under sin IPO-kurs for allerførste gang siden børsnoteringen, hvilket ifølge markedsanalytikere har fået flere investorer til at spekulere i yderligere kursfald. Det høje shortinteresse-niveau vidner om, at en betydelig del af markedet nu tvivler på, at selskabet kan levere den vækst, der oprindeligt blev prissat ind i noteringen.

Ifølge finansmediet MarketWatch peger flere analytikere på, at selskabets kommende Starship-testflyvninger er afgørende for, om aktien kan genvinde investorernes tillid. En analytiker beskriver megaraketten som selskabets “single most important watch item” – altså det vigtigste enkeltparameter, markedet holder øje med.

Starship-tilbageslag forstærker usikkerheden

Timingen er ikke tilfældig. SpaceX måtte for nylig aflyse en planlagt testopsendelse af Starship-raketten fra Texas, efter at flere af raketboosterens motorer ikke startede korrekt, hvilket udløste en automatisk nedlukning kort før opsendelse. Det var selskabets 13. testflyvning med den opgraderede raket.

Stifter og topchef Elon Musk bekræftede episoden på det sociale medie X og oplyste, at selskabet forventer at forsøge opsendelsen igen i den kommende uge. Han uddybede dog ikke, hvor mange af boosterens i alt 33 motorer der var involveret i fejlen.

Sammenfaldet mellem det tekniske tilbageslag og aktiens svage kursudvikling har tilsyneladende givet næring til de spekulanter, der satser på yderligere fald. Jo længere Starship-programmet forsinkes, desto mere pres lægges der på selskabets vækstfortælling, som en stor del af den høje børsværdi er bygget på.

Hvad betyder det for danske investorer?

SpaceX har trukket massiv interesse fra både institutionelle og private investorer siden børsnoteringen, herunder også danske investorer med adgang til amerikanske aktier gennem internationale platforme. Den stigende shortpositionering er et signal om, at en betydelig del af det professionelle marked ser en reel risiko for yderligere kursfald – noget der historisk har gjort sig gældende for andre store, teknologitunge nyintroduktioner.

Samtidig kan et højt shortinteresse-niveau i teorien også bane vejen for kraftige modsatrettede udsving, hvis Starship-programmet leverer positive resultater, og shortsælgere tvinges til at lukke deres positioner. For investorer, der overvejer eksponering mod SpaceX, understreger situationen behovet for at følge både de tekniske milepæle i raketprogrammet og de bredere markedssignaler tæt.

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Kilder: CNBC, MarketWatch, Economictimes