Singapores centralbank strammer pengepolitikken igen på oliebekymringer

Singapores centralbank MAS skærper for anden gang i træk sin pengepolitik, da uro i Mellemøsten og stigende oliepriser truer med at give ny inflation.

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Singapores centralbank, Monetary Authority of Singapore (MAS), har mandag strammet pengepolitikken for anden gang i træk. Beslutningen kommer, mens fornyet spænding i Mellemøsten skaber risiko for stigende energipriser og dermed nye inflationsbølger i det asiatiske finanscentrum.

Det fremgår af myndighedens seneste politikmeddelelse, som flere internationale medier, blandt andet CNBC, har dækket. Strammingen er en direkte reaktion på bekymringer om, at eskalerende konflikter i Mellemøsten kan holde oliepriserne kunstigt højt og dermed presse importpriserne i den handelstunge bystat.

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Sådan styrer Singapore sin pengepolitik

I modsætning til de fleste centralbanker styrer MAS ikke prisstabiliteten via en officiel styringsrente. Singapore anvender i stedet den såkaldte S$NEER-model, hvor den lokale dollar forvaltes op mod en handelsvægtet kurv af udenlandske valutaer. Ved at justere hældningen, bredden eller centeret af det bånd, valutaen må bevæge sig indenfor, kan MAS effektivt løsne eller stramme de finansielle forhold uden at røre en officiel rentesats.

Modellen betyder, at en “stramning” i praksis oversættes til, at Singapore-dollaren tillades at styrke sig hurtigere mod kurven af handelspartnere. En stærkere valuta gør importerede varer, herunder energi, billigere i lokal valuta og fungerer dermed som et direkte værn mod importeret inflation.

Oliepriser og geopolitik driver beslutningen

Baggrunden for strammingen er ifølge kilderne den øgede risiko for højere energipriser som følge af fornyede spændinger i Mellemøsten. Singapore er som en af verdens største olieraffinerings- og handelshubs særligt eksponeret mod udsving i oliepriserne, både gennem egen forbrugsimport og gennem den brede økonomiske aktivitet knyttet til handelssektoren.

Ved at stramme politikken to gange i træk signalerer MAS, at centralbanken vurderer inflationsrisikoen som forhøjet og vedvarende snarere end forbigående. Det står i kontrast til flere andre centralbanker globalt, som i den seneste periode har været mere fokuserede på at understøtte vækst end på at bekæmpe prisstigninger.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod Asien eller globale energiselskaber er MAS’ beslutning et vigtigt signal om, hvordan markederne aktuelt prissætter risikoen for en ny inflationsbølge drevet af oliepriser. Singapore fungerer ofte som en tidlig indikator for, hvordan handelstunge økonomier reagerer på geopolitisk uro, og en styrket Singapore-dollar kan påvirke afkastet på investeringer i regionen målt i danske kroner.

Samtidig understreger stramningen, at oliemarkedet fortsat er en central risikofaktor for globale investorer i 2026. Skulle konflikten i Mellemøsten eskalere yderligere, kan det få afsmittende effekt på både energiaktier og valutakurser langt uden for Asien – herunder på europæiske og danske porteføljer med eksponering mod råvarer og transportsektoren.

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Kilder: Financialpost, CNBC