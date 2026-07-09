Sizewell B får 20 år ekstra levetid – skal drives til 2055

Storbritannien forlænger levetiden for atomkraftværket Sizewell B til 2055 som led i en bredere satsning på ny nuklear kapacitet og grøn strøm.

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Det britiske atomkraftværk Sizewell B i Suffolk har fået grønt lys til at fortsætte driften helt frem til 2055. Det skriver The Guardian, der beskriver aftalen som en 20-årig levetidsforlængelse af værket, der ellers stod til at lukke inden for det kommende årti.

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Sizewell B blev første gang koblet på det britiske elnet i 1995 og er dermed det seneste kernekraftværk, Storbritannien har færdiggjort. Ifølge The Guardian leverer værket omkring 3 procent af landets samlede elforsyning, hvilket svarer til strømforbruget i cirka 2,5 millioner husstande.

Beslutningen betyder, at værket nu forventes at køre i 60 år i alt – mod oprindeligt planlagt lukning omkring 2035. Det sker som led i en bredere britisk strategi, hvor regeringen ifølge avisen samtidig har godkendt en række nye politiske tiltag for at fremme landets første nye atomkraftprojekter i en generation.

Stigende strømbehov presser Storbritannien

Baggrunden for udspillet er et voksende elbehov i Storbritannien, drevet af elbiler, udbredelsen af lavemissions-opvarmning og den eksplosive vækst i datacentre til kunstig intelligens. Ifølge The Guardian håber regeringen, at det, der beskrives som en kommende “gylden æra for atomkraft”, kan dække det stigende forbrug uden at gå på kompromis med klimamålene.

Den britiske energiminister, Ed Miliband, er citeret af The Guardian for at kalde atomkraft “afgørende for vores energisikkerhed”, og at forlængelsen vil “hjælpe med at producere den rene strøm, vores land har brug for”. Finansminister Rachel Reeves udtaler ifølge avisen, at levetidsforlængelsen er “en reel tillidserklæring til de hundredvis af faglærte medarbejdere i Suffolk, som vil drive Storbritanniens grønne energifremtid fremad”.

EDF og Centrica sikret indtægter frem mod 2055

Sizewell B ejes af den franske statslige energikoncern EDF, mens det britiske energiselskab Centrica har en ejerandel på 20 procent i EDF’s britiske reaktorer. Ifølge The Guardian vil den ekstra investering, der kræves for at vedligeholde værket i den forlængede driftsperiode, blive finansieret af Centrica.

Aftalen indebærer desuden, at EDF fra 2035 – hvor værket oprindeligt skulle have lukket – vil modtage 70,50 pund per megawatt-time, som Sizewell B producerer. Den faste afregningspris giver EDF og Centrica en forudsigelig indtægtsstrøm i to årtier frem og understreger, hvordan britiske myndigheder bruger langsigtede prisgarantier til at gøre atomkraftinvesteringer attraktive, selv efter at anlæggene i forvejen er nedskrevet.

For danske investorer med eksponering mod europæiske energiselskaber er sagen interessant, fordi den viser en klar politisk tendens: Flere europæiske lande vælger nu at forlænge levetiden på eksisterende atomkraftværker frem for udelukkende at satse på nybyggeri, som ofte er både dyrere og langsommere at realisere. Det kan på sigt påvirke konkurrencesituationen for både etablerede energiselskaber og for aktører inden for vedvarende energi, herunder danske spillere med aktiviteter i det britiske marked.

Del af større bølge af genstartede britiske reaktorer

Sizewell B er langt fra det eneste britiske atomkraftværk, der har fået en ny levetidsaftale. The Guardian oplyser, at reaktorerne Heysham 2 i Lancashire og Torness i East Lothian i Skotland oprindeligt skulle have lukket i 2018, men nu vil køre videre til marts 2030. Heysham 1 og Hartlepool-værket i Teesside, som ellers stod til at lukke allerede i 2008, forventes at fortsætte til marts 2028.

Samtidig er det første helt nye britiske atomkraftværk i en generation under opførelse ved Hinkley Point C i Somerset, hvor produktionen ifølge avisen ventes at starte i begyndelsen af 2030’erne. Lige ved siden af Sizewell B opføres desuden Sizewell C, som er planlagt til at gå i drift inden 2039. Regeringen støtter derudover udviklingen af såkaldte små modulære reaktorer (SMR), som forventes at kunne levere strøm fra 2030’erne og love hurtigere byggetid og lavere omkostninger end traditionelle atomkraftværker.

Atomkraftsatsningen er ifølge The Guardian tænkt som et supplement til en bredere plan for vedvarende energi, hvor Storbritannien inden årtiets udgang sigter mod at fordoble landvind, tredoble solenergi og firdoble havvind. Samme dag som Sizewell B-aftalen blev offentliggjort, godkendte de britiske myndigheder også opførelsen af One Earth Solar Farm på grænsen mellem Nottinghamshire og Lincolnshire – Storbritanniens næststørste solcelleanlæg, der ifølge avisen kan forsyne over 200.000 husstande og markerer det 30. store grønne energiprojekt, den nuværende Labour-regering har godkendt siden den kom til magten for to år siden.

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