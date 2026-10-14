SJF Bank venter nu op til 900 mio. kr. før skat i 2026

SJF Bank hævede mandag 12. oktober forventningen til 2026. Ørsted overtager resten af Gunfleet Sands 1 & 2, og FLS får en ordre på 225 mio. kr.

SJF Bank hævede mandag 12. oktober forventningen til resultatet før skat for 2026. I en selskabsmeddelelse kl. 08.41 oplyste banken, at resultatet før skat for 2026 nu ventes at lande på 825-900 mio. kr. Det tidligere spænd var 750-825 mio. kr.

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Ørsted udnytter tilbagekøbsret

Ørsted meddelte mandag 12. oktober kl. 10.00, at selskabet overtager resten af den britiske havvindmøllepark Gunfleet Sands 1 & 2. Ørsted udnytter en tilbagekøbsret og køber partnernes andel på 49,9 % for ca. 15 mio. pund. Ørsted ejer 50,1 % af parken.

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Ordre til FLS og udbytte fra Tryg

FLSmidth oplyste kl. 08.45, at FLS har fået en ordre på 225 mio. kr. på møller til et guldprojekt i Nordamerika. Ordren omfatter en SAG-mølle og en kuglemølle med gear, el-udstyr, Armour-møllebeklædning og reservedele.

Hos Tryg handles aktien fra mandag 12. oktober uden udbytte. Udbyttet er på 2,15 kr. pr. aktie.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 12/10 08.00 Tryg Selskabsmeddelelse Tryg-aktien handles i dag uden udbytte på 2,15 kr. 12/10 08.41 SJF Bank Selskabsmeddelelse SJF Bank hæver forventningen til resultat før skat til 825-900 mio. kr. 12/10 08.45 FLSmidth Selskabsmeddelelse FLS får ordre på 225 mio. kr. på møller til guldprojekt i Nordamerika 12/10 10.00 Ørsted Selskabsmeddelelse Ørsted overtager resten af Gunfleet Sands 1 & 2 for ca. 15 mio. pund Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 12. oktober

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