SK Hynix-aktien stiger 10,48 procent efter første kvartal med salg over 100 billioner won

Rekordsalg på 104,6 billioner won og udsigt til mangel på hukommelseschips frem til 2030 sendte onsdag SK Hynix-aktien 10,48 procent op i Seoul.

000660.KO 1.481.500,00 ▲ +10,48% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

SK Hynix-aktien handlede onsdag 10,48 procent højere i Seoul efter et tredje kvartal med rekordoverskud. Ifølge NPinvestors kursdata stod aktien kl. 06.55 dansk tid i 1.481.500,00 KRW mod en lukkekurs tirsdag på 1.341.000,00 KRW.

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Den sydkoreanske chipproducent leverede et overskud, der ifølge CNBC lå klart over analytikernes forventninger. BeInCrypto oplyser, at omsætningen nåede 104,6 billioner won, svarende til 78,9 mia. dollar. Det er første gang, selskabet runder 100 billioner won på et enkelt kvartal.

Stigningen tog til i løbet af handelsdagen

Begejstringen voksede, efterhånden som handlen skred frem. Tidligt på dagen var aktien ifølge BeInCrypto oppe med 5,67 procent til 1,417 mio. won. CNBC har oplyst en stigning på 11 procent, og ifølge CNBC klarede aktien sig dermed bedre end det brede marked.

NPinvestors kursdata viser et dagsinterval fra 1.358.000,00 til 1.492.000,00 KRW. Markedsværdien er ca. 1.079,82 bio. KRW, en stigning på ca. 102,41 bio. KRW på én dag. Havde man placeret 10.000 kr. i aktien ved tirsdagens lukkekurs, ville beløbet nu svare til 11.048 kr. før valutaudsving.

Mangel på hukommelse helt frem til 2030

Tallene alene forklarer ikke hele reaktionen. SK Hynix forventer ifølge BeInCrypto, at der vil være mangel på hukommelseschips helt frem til 2030. Den udmelding går imod den måde, investorer har prissat chipaktierne på.

Hukommelsesbranchen har historisk været udpræget cyklisk. Perioder med knaphed og høje priser er typisk blevet afløst af overkapacitet og prisfald. Hvis selskabets vurdering holder, vil den næste nedtur ligge flere år ude i fremtiden.

Lav prisfastsættelse trods rekorden

Selv efter onsdagens hop ligger kursen ifølge NPinvestors kursdata 50,4 procent under 52-ugers toppen. Året har budt på store udsving, og intervallet strækker sig fra 499.527,51 til 2.986.352,53 KRW. Aktien handles til en trailing P/E på 5,5. Det er et lavt niveau for et selskab, der netop har sat omsætningsrekord.

Den lave værdiansættelse siger noget om risikoen, som markedet tillægger aktien. Et lavt nøgletal på et toppunkt i indtjeningen kan afspejle frygt for, at overskuddet er cyklisk og ikke varigt. Onsdagens kursreaktion tyder på, at en del investorer nu er mindre bekymrede for netop det.

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Regnskabet ændrer især fortællingen om varigheden. Et enkelt stærkt kvartal kunne affejes som toppen af cyklussen, men en prognose om knaphed frem til 2030 flytter diskussionen til, hvor længe priserne kan holde. Kilderne siger intet om, hvad prognosen bygger på, eller hvor sikker selskabet selv anser den for at være.