SK Hynix falder 11,28 procent, da frygt for Fed og AI-finansiering rammer Asien

Kospi-handlen blev stoppet, og Nikkei 225 faldt 5 procent torsdag. SK Hynix tabte 11,28 procent i et udsalg drevet af rentefrygt og AI-finansiering.

000660.KO 1.251.000,00 ▼ -11,84% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i den sydkoreanske chipproducent SK Hynix lå torsdag morgen dansk tid 11,28 procent lavere på 1.259.000 KRW mod en lukkekurs dagen før på 1.419.000 KRW. Det viser NPinvestors kursdata kl. 07.25. Faldet kommer, mens et udsalg i globale teknologiaktier breder sig gennem de asiatiske børser.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Læs mere: SK Hynix Aktie: kurs, analyse og købsguide

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Ifølge CNBC var det frygt for nye renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank og bekymring for finansieringen af AI-investeringerne, der sendte hardwareaktierne ned. Mediet opgjorde faldet i SK Hynix til 10 procent.

Kospi sat på pause og Nikkei ned med 5 procent

Uroen ramte bredt. Financial Times oplyser, at de kraftige fald udløste en handelspause på den sydkoreanske Kospi, mens det japanske Nikkei 225 sank 5 procent. Asien fulgte dermed efter en svag aften på Wall Street.

SK Hynix er en af verdens største leverandører af hukommelseschips og har været en af de store vindere på efterspørgslen fra AI-datacentre. Netop derfor rammes aktien hårdt, når investorerne begynder at tvivle på, hvem der skal betale for den fortsatte udbygning.

Markedsværdien skrumpede kraftigt

Ifølge NPinvestors kursdata er markedsværdien efter dagens fald nu ca. 895,24 bio. KRW. Kursen har svinget mellem 1.251.000 og 1.332.000 KRW. Selv dagens højeste niveau lå altså klart under onsdagens lukkekurs.

Omsat til en almindelig portefølje: 10.000 kr. investeret ved onsdagens lukkekurs svarer nu til 8.872 kr., før der tages højde for udsving i kronen over for won. Aktien handles i Seoul, så en dansk ejer bærer både kursrisikoen og valutarisikoen.

Perspektivet over et år viser, hvor store udsving aktien kan levere. Det 52-ugers interval går fra 401.815,54 til 2.986.352,53 KRW, og kursen ligger nu 57,8 procent under toppen. Den slags bevægelser er typiske for halvlederaktier, hvor indtjeningen følger konjunkturen i chipmarkedet tæt.

Europa venter på britiske vækstdata

I Europa følger markedet med. The Guardian beskriver i sin løbende dækning, at udsalget i techaktier tager til, mens investorerne afventer Storbritanniens BNP-tal for august. Tallene bliver næste konkrete pejlemærke for den europæiske handel.

Torsdagens fald viser, at AI-handlen ikke længere kun drives af efterspørgslen efter chips. Renten og adgangen til kapital betyder nu lige så meget. Kilderne siger intet om, at efterspørgslen efter SK Hynix' produkter er faldet. Det er prisen på risiko, der er steget. Om udsalget breder sig til de europæiske børser, afhænger i første omgang af åbningen efter de britiske augusttal.