SK Hynix rejste 26,5 mia. dollar i USA – aktien kan nu handles som krypto-token

Sydkoreanske SK Hynix satte rekord med en amerikansk notering på 26,5 mia. dollar. Nu kan aktien også handles tokeniseret via Solana-platforme som Backpack og xStocks.

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Den sydkoreanske chipgigant SK Hynix har gennemført en historisk notering i USA og hentet 26,5 milliarder dollar til selskabet. Aktien steg med op til 17 procent på sin debutdag på Nasdaq, hvilket gør noteringen til en af de største nogensinde for et udenlandsk selskab på amerikansk børs, skriver BBC.

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Nyheden har vakt opsigt langt ud over de traditionelle finansmarkeder. Kort efter noteringen blev tokeniserede SK Hynix-aktier gjort tilgængelige for handel på blockchain-netværket Solana, hvor investorer nu kan erhverve digitale repræsentationer af aktien gennem platformene Backpack, xStocks og Ondo Finance, oplyser Solana ifølge The Block.

Rekordstor kapitalrejsning fra en chipproducent i medvind

SK Hynix er en af verdens største producenter af hukommelseschips og en central leverandør til AI-industrien, herunder til virksomheder som Nvidia. Selskabets amerikanske notering kommer i en periode, hvor efterspørgslen efter avancerede chips til kunstig intelligens har drevet aktiekurserne i sektoren markant op.

Den kraftige kursstigning på debutdagen afspejler ifølge markedsdeltagere en stærk investorappetit på eksponering mod AI-relaterede hardwareselskaber. Beløbet på 26,5 milliarder dollar placerer noteringen blandt de allerstørste udenlandske børsintroduktioner i amerikansk historie.

Analytikere delte i synet på værdiansættelsen

Ikke alle er lige overbeviste om, at den optimistiske kursreaktion er berettiget. Ifølge Seeking Alpha er analytikerkorpset splittet i vurderingen af SK Hynix efter den rekordstore notering, hvor nogle peger på fortsat vækst drevet af AI-efterspørgsel, mens andre advarer om, at værdiansættelsen allerede indpriser en betydelig del af den fremtidige vækst.

Uenigheden illustrerer en bredere debat på markederne om, hvorvidt AI-drevne chipaktier er blevet for dyre efter flere kvartaler med kraftige kursstigninger på tværs af sektoren.

Tokeniserede aktier åbner nye handelsmuligheder

Det mest opsigtsvækkende element ved noteringen er måske ikke selve børsdebuten, men den efterfølgende tokenisering. Ved at gøre SK Hynix-aktien tilgængelig som et digitalt token på Solana-blockchain’en åbnes der for handel via kryptobørser og wallet-baserede platforme, som traditionelt ikke er direkte forbundet til aktiemarkedet.

Løsningen gør det i praksis muligt for brugere af tjenester som Backpack og xStocks at få eksponering mod aktien uden nødvendigvis at gå gennem en traditionel mægler. Ondo Finance, der specialiserer sig i tokeniserede realverdensaktiver, er ligeledes en del af opsætningen, hvilket peger på en stigende tendens til, at store børsnoterede selskaber gøres tilgængelige i digital, tokeniseret form kort efter deres traditionelle notering.

For danske investorer er udviklingen interessant af flere grunde. Dels illustrerer den, hvordan grænsen mellem klassiske aktiemarkeder og krypto-infrastruktur i stigende grad viskes ud, dels understreger den fortsat høj investorinteresse for AI-relaterede hardwareselskaber – en tendens der også har præget flere danske og europæiske porteføljer med eksponering mod den globale chipindustri.

Det er dog værd at bemærke, at tokeniserede versioner af aktier typisk indebærer andre juridiske og regulatoriske rammer end direkte aktieejerskab, og at danske investorer bør være opmærksomme på forskellene i beskyttelse og likviditet, før de overvejer denne type produkter.

Kilder: Theblock, BBC, Seeking Alpha