SK Hynix sætter profitrekord i Q2 – men aktien styrtdykker 20 pct.

SK Hynix leverede rekordstort overskud drevet af AI-boom, men tallene skuffede analytikerne, og aktien faldt op mod 20 procent på Seoul-børsen.

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Den sydkoreanske chipgigant SK Hynix satte i andet kvartal en ny overskudsrekord drevet af den eksplosive efterspørgsel efter AI-hukommelseschips. Alligevel faldt aktien med op mod 20 procent, efter at resultaterne viste sig at ligge under analytikernes høje forventninger, skriver Investing.com og CNBC.

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Selskabet, der er en central leverandør af avanceret hukommelse til blandt andre Nvidia, formåede at levere en omsætning på 79,3 billioner won i kvartalet. Det er dog under LSEG’s SmartEstimate på 84 billioner won, fremgår det af tal citeret af BeInCrypto. Driftsresultatet landede på 60,54 billioner won, mod en forventning på cirka 64 billioner won.

Rekord, der ikke var rekord nok

Paradokset er tydeligt: SK Hynix leverede historisk høje tal for både omsætning og indtjening, men markedet havde indpriset endnu mere. Ifølge CNBC var det netop den eksponentielle vækst i AI-relaterede indtægter, der i første omgang skabte de urealistisk høje forventninger, som selskabet nu ikke kunne indfri fuldt ud.

SK Hynix er sammen med Samsung og Micron en af verdens tre store producenter af avanceret DRAM- og NAND-hukommelse, og selskabet har de seneste år nydt godt af den stigende efterspørgsel efter HBM-chips (High Bandwidth Memory), som bruges i AI-servere og grafikkort. Netop denne kategori har været en central drivkraft bag selskabets vækst, men investorerne har samtidig indpriset en fortsættelse af den kraftige vækstkurve, som kvartalstallene altså ikke helt levede op til.

Markedsreaktionen: 20 procent på én dag

Aktiekursfaldet på op mod 20 procent er markant selv for en volatil sektor som halvlederaktier og understreger, hvor følsomme investorer er blevet over for selv mindre afvigelser fra konsensus i AI-relaterede selskaber. Reaktionen minder om lignende episoder set hos andre techgiganter, hvor imponerende vækstrater alligevel udløser kursfald, fordi forventningerne i forvejen var skruet ekstremt højt op.

For danske investorer er sagen relevant af flere grunde. SK Hynix indgår i den globale forsyningskæde bag mange af de teknologiselskaber, der er populære blandt danske porteføljer, herunder Nvidia og andre AI-drevne aktier. Et kursfald af denne størrelse i en central hukommelsesleverandør kan derfor sende bølger gennem hele halvledersektoren og påvirke sentimentet omkring AI-aktier bredere, herunder europæiske underleverandører og udstyrsproducenter.

Et signal om skærpede forventninger til AI-sektoren

Episoden peger på en bredere tendens: Selv rekordresultater er ikke længere nok til at tilfredsstille markedet, når det gælder AI-relaterede selskaber. Investorerne har i stigende grad indregnet ekstremt optimistiske vækstscenarier, hvilket gør aktierne sårbare over for selv mindre skuffelser i forhold til de skyhøje forventninger.

Det kan blive et tema, der gentager sig i den kommende regnskabssæson, hvor flere store tech- og chipselskaber skal rapportere. For danske investorer med eksponering mod AI-tema, hvad enten det er via enkeltaktier, ETF’er eller indirekte via pensionsopsparinger, er SK Hynix-sagen en påmindelse om, at markedet nu kræver mere end blot vækst — det kræver vækst, der overgår i forvejen ambitiøse forventninger.

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Kilder: Investing.com, Beincrypto, CNBC