SK Hynix slår rekord i overskud – men aktien styrter 13 pct. på skuffede forventninger

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SK Hynix leverede sit hidtil bedste kvartalsresultat, men aktiemarkedet reagerede alligevel negativt. Den sydkoreanske chipgigant offentliggjorde tirsdag et rekordstort overskud, som dog ikke levede op til analytikernes forventninger, og det sendte aktien ned med 13 procent, skriver Investing.com.

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Selskabet, der er en af verdens største producenter af hukommelseschips til blandt andet AI-servere, kunne i andet kvartal fremvise en omsætning på 79,3 billioner won. Det er markant mere end i samme periode året før, men lander under det estimat på cirka 84 billioner won, som analytikere ifølge LSEG SmartEstimates havde ventet, fremgår det af BeInCryptos gennemgang af regnskabet.

Driftsresultatet halter efter forventningerne

Også på bundlinjen var forventningerne højere end virkeligheden. SK Hynix landede et driftsresultat på 60,54 billioner won mod et forventet niveau omkring 64 billioner won. Selv om der reelt er tale om et rekordoverskud for selskabet, var gabet til analytikernes estimater tilstrækkeligt til at udløse et markant kursfald.

Baggrunden for de høje forventninger er den vedvarende efterspørgsel efter avancerede hukommelseschips, herunder såkaldte HBM-chips (High Bandwidth Memory), som bruges i AI-servere fra blandt andre Nvidia. SK Hynix har i flere kvartaler nydt godt af det globale AI-boom, men markedet havde denne gang indpriset endnu stærkere tal, end selskabet kunne levere.

Uro breder sig til leverede ETF’er

Kursfaldet i SK Hynix har også sat sit præg på det bredere investeringslandskab omkring aktien. Ifølge MarketWatch er leverede ETF’er, der er konstrueret til at give investorer en forstærket eksponering mod SK Hynix-aktien, blevet hårdt ramt i takt med den stigende volatilitet omkring AI-relaterede chipaktier. Den slags produkter forstærker både gevinster og tab, og et fald som det aktuelle rammer derfor investorer i disse ETF’er ekstra hårdt.

Episoden illustrerer, hvor følsomt markedet for chipaktier er blevet over for selv mindre afvigelser fra forventningerne. Investorer har i lang tid prisfastsat AI-relaterede selskaber ud fra en antagelse om fortsat eksponentiel vækst, og når virkeligheden – trods rekordtal – ikke matcher optimismen fuldt ud, kan reaktionen blive uforholdsmæssigt hård.

Hvad betyder det for danske investorer?

SK Hynix er en central brik i den globale forsyningskæde for AI-hardware og indgår ofte i porteføljer og indeks, som danske investorer har eksponering mod via globale teknologifonde. Kursreaktionen understreger, at selv selskaber med solid vækst og rekordindtjening kan opleve store kursudsving, hvis markedets forventninger er skruet højere end de faktiske resultater.

For investorer med eksponering mod halvlederindustrien eller AI-tema-fonde er sagen en påmindelse om, at værdiansættelser i sektoren i høj grad er bygget på forventninger om fremtidig vækst – og at afvigelser derfra, selv i positiv retning, kan udløse betydelige kursfald på kort sigt.

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Kilder: Investing.com, Beincrypto, MarketWatch