OpenAIs historie om en AI-styret hackerangreb via Hugging Face møder nu modstand fra eksperter og kommentatorer, der kræver beviser og ser mulig PR-vinkel.

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OpenAIs seneste sikkerhedshistorie er begyndt at give bagslag. Selskabet har fortalt, at en AI-agent hostet på platformen Hugging Face angiveligt gennemførte et hackerangreb i “overmenneskelig hastighed” med minimal menneskelig indblanding. Men nu stiller både eksperter og kommentatorer spørgsmålstegn ved, om historien holder – og om den i virkeligheden tjener et andet formål end sikkerhed.

Ifølge BBC beskrev Hugging Face angrebet som udført af en AI “med lidt eller ingen menneskelig vejledning” og i en hastighed, mennesker ikke kan matche. Formuleringen har fået flere AI-forskere til at kræve dokumentation, før historien accepteres som et reelt varsel om, hvor farlige autonome AI-systemer er blevet.

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Eksperter kræver beviser

Fortune skriver, at en gruppe AI-ledere direkte har opfordret OpenAI til at offentliggøre flere tekniske detaljer om, hvordan hændelsen reelt fandt sted. Uden konkrete logs, tidsstempler og teknisk gennemgang er det ifølge kritikerne umuligt at afgøre, om der var tale om et selvstændigt AI-drevet angreb, eller om mennesker i virkeligheden styrede store dele af forløbet.

Kravet om åbenhed kommer i en periode, hvor OpenAI i forvejen er under pres for at dokumentere sikkerheden i sine mest avancerede modeller, samtidig med at selskabet forsøger at rejse kapital til en historisk høj værdiansættelse.

En gammel dramaturgi genopstår

Kritikken trækker en direkte parallel til februar 2019, hvor OpenAI valgte ikke at frigive sprogmodellen GPT-2 med henvisning til, at den var “for farlig” at udgive. Kommentatoren John Thickstun peger i The Guardian på, at netop den type advarsler historisk har haft en dobbelt effekt: De signalerer risiko, men samtidig sender de et budskab om, hvor kraftfuld teknologien er – hvilket kan være attraktivt for investorer.

Pointen er ikke, at OpenAI nødvendigvis overdriver bevidst, men at selskaber med en interesse i høje værdiansættelser har et indbygget incitament til at fremhæve netop de historier, der understreger AI-teknologiens kraft – uanset om det er i form af nytte eller fare.

Hvorfor det betyder noget for investorer

OpenAI er ikke børsnoteret, men selskabets fortællinger om AI-risiko og -kapacitet har direkte betydning for hele techsektoren, herunder de børsnoterede selskaber, der er tæt forbundet med udviklingen: chipproducenter, cloud-udbydere og softwareselskaber, som mange danske investorer har eksponering til gennem globale indeks og techtunge porteføljer.

Hvis markedet begynder at opfatte den slags sikkerhedshistorier som markedsføring snarere end reelle advarsler, kan det på sigt svække tilliden til de AI-selskaber, der bruger “farlighed” som en del af deres værdiforslag over for investorer. Omvendt kan bekræftede sikkerhedshuller – hvis de er reelle – udløse skærpet regulering, som typisk rammer aktiekurserne i sektoren negativt på kort sigt.

Indtil videre har OpenAI ikke offentliggjort den tekniske dokumentation, som kritikerne efterspørger. Så længe det er tilfældet, vil sagen fortsat blive tolket forskelligt: som et reelt varsel om AI-agenters stigende autonomi, eller som endnu et kapitel i en fortælling, der tjener selskabets egen fortælling om, hvor magtfuld – og dermed værdifuld – teknologien er.

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Kilder: The Guardian, BBC, Fortune